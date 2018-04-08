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Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 02:31 | Son Güncelleme

İki otomobil ve servis minibüsünün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

Uşak'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak İzmir karayolu Çınar rampasında kontrolden çıkan Ali Kırabalı (40) idaresindeki 64 DA 189 plakalı otomobil, Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) istikametinden gelen Veli Çetin (40) yönetimindeki 64 S 0380 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü ve Serkan Budak'ın kullandığı 43 LP 327 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile aralarında UOSB'deki bir fabrikada çalışan işçilerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle normale döndü.

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trafik kazası uşak

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