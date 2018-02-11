Uşak'taki cinayet

Uşak'ta bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 36 yaşındaki Yaşar Kaplan'ın genelev duvarının dışında sırtından tüfekle vurulması olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişiyi takibe aldı.
Şüphelilerin saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Y. (21) F.Y. (21) ve M.Y'yi (17) gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
- Olay
Uşak'ta, 9 Şubat'ta genelev duvarının dışında tüfekle vurulmuş bir erkek cesedi bulunmuştu.
Genelev çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede, üzerinden Yaşar Kaplan (36) adına kimlik çıkan kişinin sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.
Kaplan'ın, akşam geneleve alınmayan bir kişinin tüfekle çevreye ateş açması sonucu öldüğünü değerlendiren polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
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