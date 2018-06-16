Uşak'taki cinayet

Uşak'ta müzik market işletmecisini pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Sarayaltı Mahallesi'nde müzik market işleten Volkan Yıldırım'ı pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.S (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, "kasten öldürmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Müzik market işleten Yıldırım, önceki gün iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
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