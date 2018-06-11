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Uşak'taki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

Uşak'taki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

Uşak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı, biri ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Uşak merkezli 8 ilde 6 Haziran'da düzenlenen operasyonda, FETÖ ile iltisaklı iş yerlerinde çalıştıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ PDY uşak

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