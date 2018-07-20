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Uşak'taki suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "piyasaya sahte para sürmek, tarihi eser kaçakçılığı, dolandırıcılık ve sahtecilik" yapmak suretiyle haksız ekonomik çıkar sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Irmak A. (22), Mehmet Yalçın E. (48), Öykü E. (19), Serdar K. (22) ve Serkan D. (29) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları, aynı zamanda sahte tarihi eser imal ederek yüksek fiyatlara satmaya çalıştıkları, eczanelerden aldıkları ağrı kesici kremlerin üzerine cinsel içerikli ürün etiketi yapıştırarak sosyal medya hesapları üzerinden sattıkları, İstanbul'dan getirdikleri sahte paraları Uşak'ta piyasaya sürdükleri, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak sahte belgeler düzenledikleri, bu belgelerle bazı sanık yakınlarından çıkar sağladıkları iddia edilmişti.

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