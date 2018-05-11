Uşak'taki uyuşturucu operasyonu

Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün kentte "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Uşak'ta 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün 12 adrese 125 polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, aramalarda 157 gram esrar, 54 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirilmiş, 14 kişi gözaltına alınmıştı.
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