HABER

Uşak'taki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı

Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün kentte "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uşak'ta 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün 12 adrese 125 polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, aramalarda 157 gram esrar, 54 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirilmiş, 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Aralarında askerler de varFETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Aralarında askerler de var
Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca...Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon polis şüpheli uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Böyle vahşet görülmedi!

Böyle vahşet görülmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.