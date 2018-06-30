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Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 23:02 | Son Güncelleme

Suçluların yakalanmasında etkin rol oynayan köpeklerinin yanı sıra atlar, katırlar, böcek larvaları, sinekler gibi pek çok hayvan adli olaylarda kullanılıyor. Prof. Dr. Hamit Hancı, adli olayları daha hızlı çözmek için "Görev Hayvanları Daire Başkanlığı" kurulmasını öneriyor. Hancı, Ladin'in bulunması ile ilgili "Kargalar ve saksağanlar. Yönlendirildikleri kişinin bulunmasını sağlıyor. Usame Bin Ladin'in yerinin bu şekilde tespit edildiği iddia ediliyor" dedi.

Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!

İspanya'nın başkenti Madrid'de polis ekibinin bir üyesi olan Pancho adlı köpek, kalp krizi geçirme numarası yapan polis memurunun göğsüne zıplayarak kalp masajı yapıp kafasını boynuna koyarak nabzını kontrol edince sosyal medyada fenomen oldu.

Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre hem suçla mücadelede hem de adli olayların çözümünde yalnızca polis köpekleri değil, katırdan arıya, yunus balıklarından kargaya kadar çeşitli hayvanların kullanıldığını belirten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, görev hayvanlarının yeteneklerinden faydalanarak suçun takibinde ve çözümünde inanılmaz hız ve doğruluk payına ulaşılacağını anlattı.

Adli Bilimler Dergisi'nde kaleme aldığı makalelerde de bu konuyu zaman zaman gündeme getiren Hancı, "Kullanma imkânı açısından bu kadar çok hayvan çeşidinin olması ister istemez bizi yeni kurumsal yapılanmalara götürecek.

Sadece görev köpeği, bazen de asayiş görevi için at yetiştiren şubelerimiz bu çeşitlilik karşısında yetersiz kalacak. Bu nedenle başlangıçta Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı gibi öncü kurumlarımızda 'Görev Hayvanları Daire Başkanlığı' kurulmalı. Uzmanlaşmış bu başkanlıklar üzerinden adalet ve güvenlik sistemimize hizmet sunulmalıdır" dedi.

'YETENEKLERİNİ KULLANMALI'

Türkiye'de canlı insan, ceset, bomba ve uyuşturucu tespiti gibi 10 farklı alanda görev köpeklerinden yararlanıldığını hatırlatan Hancı, şu bilgileri verdi: "Kalabalıklaşan şehirlerde suçun şiddeti ve çeşitliliği de artıyor. Suçu takip etmek teknolojiyle kolaylaşmış olsa da suçluların da suçu işlerken, gizlerken aynı teknolojilerden faydalanmaları da bir paradokstur. Güvenlikle ilgili konularda canlı hayvanlardan yararlanmak, kişisel yeteneklerin belirli seviyede geliştirilmesi, bilgi birikiminin oluşturulması ve güncellenmesi gerekiyor. İşte bunu suçlular başaramayacakları için güvenlik güçleri ilk defa suçluların bir adım önüne geçebilecek."

USAME BİN LADİN'İ KARGALAR MI BULDU?

Kargalar ve saksağanlar: Yönlendirildikleri kişinin bulunmasını sağlıyor. Usame Bin Ladin'in yerinin bu şekilde tespit edildiği iddia ediliyor. Usame Bin Ladin kıyafeti giymiş ve onun hareketlerini taklit eden bir kişi sürekli kargalara sevdikleri yiyecekleri verir. Ardından bu kargalar Ladin'in yaşadığı tahmin edilen yerlere salınır. Sonra kargalar gerçek Ladin'i görünce o tarafa yönelirler ve terörist bulunur.

Köpekler: Arama hizmetleri dışında koku teşhis köpeği olarak da kullanılıyor. Suçlunun şüpheliler arasından ayırt edilmesini sağlıyor. Ayrıca kayıp, ceset, felaket mağduru insanlara ulaşılmasını sağlıyor. Kara mayınlarını ve patlayıcı mühimmatları buluyor.

Atlar: Asayiş ve devriye hizmetlerinde kullanılıyor. İnsanlar zarar görmeden kalabalıkların sevk ve idare edilmesinde çok etkili.

Arılar: Uyuşturucunun ve uyuşturucu kullanıcılarının tespitinde etkili. Mayınların bulunmasında da yararlanılıyor.

Sinekler: Özellikle su yakınlarında ölen insanların cesetlerinin tespitine yardımcı oluyor.

Yunuslar: Özellikle denizaltı ve deniz mayınlarının tespiti ve imhasında kullanılıyor.

Katırlar: Kara mayınlarının yerlerini tespit ediyor. Doğuştan gelen özellikler ve mayınlı bölgede uzun süre yaşamanın sonunda kazandıkları bir yetenek.

Akbabalar: Ceset tespitinde kullanılabilir. Ceset olan bir yerde bu tarz leş yiyiciler daireler çizerek uçar.

Fareler: Patlayıcı maddelerin ve mayınların tespitinde kullanılır. Köpeklere uygulanan yöntem burada da kullanılmakla birlikte, farelerin eğitim masrafı mayın bulan köpeklere göre 5'te 1'dir.

Kartallar ve atmacalar: Üzerlerine konulan kameralarla sessiz drone olarak değerlendirilir. Kartallar yetkisiz drone'ları önlemede kullanılır.

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Anahtar Kelimeler:
Usame bin Ladin karga ABD Prof. Dr. Hamit Hancı

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