Üsküdar Belediyesi'nin desteğiyle Gazze'de iftar programı

GAZZE (AA) - Gazze'deki Ruvvad Derneği, Üsküdar Belediyesi'nin desteğiyle 500 Filistinliye iftar verdi.

AA muhabirine konuşan Dernek Başkanı Rabah Behit, "Gazze'de Üsküdar Belediyesi tarafından finanse edilen toplu bir iftar programı düzenledik. Programa 500 Filistinli katıldı." dedi.

Gazzelilerin Türk halkına ve kendilerine destek veren siyasi tutumları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini aktaran Behit, Gazze'deki Filistinlilerle daha çok dayanışma içinde olunması ve daha fazla desteğin sağlanması için çağrıda bulundu.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu'nun hazırladığı raporlara göre, Gazzelilerin yarısından fazlası yoksullukla mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler ise geçen yıl, halkın yüzde 80'inin acil insani yardım aldığını açıklamıştı.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

