Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı için yeni gelişme! Bu tarihlerde hizmet vermeyecek

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabının açılması için son hazırlıklar yapılıyor. Ağustos ayında hizmete alınacak metronun ikinci etabı olan Yabanevler-Sancaktepe bölümünün deneme seferleri için daha önce hizmet vermeye başlayan Üsküdar-Yamanevler kısmında bazı günlerde seferlere ara verilecek. Belediyeden alınan bilgiye göre, "Her Yerde Metro, Her Yere Metro" sloganıyla çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sürücüsüz metronun ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alımı için düğmeye bastı.

İkinci etabın hizmet vermeye başlaması amacıyla gerekli kontrol ve testlerin yapılabilmesi için Üsküdar-Yamanevler arasındaki seferler, bu ay içerisinde bazı günler yapılmayacak. Bu çalışmalar, "Daha ileriye gitmek için kısa bir ara" sloganıyla gerçekleştirilecek.

15 TEMMUZ'DA HİZMET VERECEK



Kontrol ve test sürüşleri sebebiyle Üsküdar-Yamanevler bölümünde 9 gün ulaşıma ara verilecek olmasından ötürü vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışma takvimi çıkartıldı. Buna göre metro hattı 12-13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da hizmet vermeyecek.