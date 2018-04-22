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Üsküdar’da 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi tarafından Validebağ Korusu’nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Üsküdar Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi tarafından bir program düzenlendi.

Üsküdar Belediyesi tarafından Validebağ Korusu’nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Üsküdar Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi tarafından bir program düzenlendi. Program çerçevesinde korunun içerisinde oyun parkurları ve standlar kuruldu. Programa çok sayıda çocuk ailesi ile birlikte katıldı. Çocuklar, program boyunca oyun parkurlarında doyasıya eğlendi. Çocukları ile birlikte etkinliğe katılan aileler ise, ağaçların altında piknik yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı. Gün boyunca eğlenen çocuklar, “Kaydık, eğlendik. Burası çok güzel” dediler.

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