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ÜSKÜDAR'DA HALK OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 22:42 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - İSTANBUL DHA Üsküdar Altunizade'de seyir halindeki İstanbul Otobüs AŞ'ye ait halk otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - İSTANBUL DHA

Üsküdar Altunizade'de seyir halindeki İstanbul Otobüs AŞ'ye ait halk otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Boş olduğu belirtilen otobüsteki yangın bir anda büyüdü. Otobüs yangınını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Altunizade'de saat 17.45 sıralarında çıktı. Garaja gitmek üzere Üsküdar istikametinde ilerleyen, Otobüs AŞ'ye ait 34 FF 9981 plakalı, boş özel halk otobüsünün arka motor kısmı yanmaya başladı. Otobüsün sürücüsü, nedeni henüz belirlenemeyen yangına, yangın tüpüyle müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üsküdar ve Zeynep Kamil itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Otobüste hasar meydana geldi. Otobüsün çevresinde polis güvenlik önlemi alırken Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otobüs, vinç yardımıyla Kadıköy İETT Hasanpaşa Garajı'na kaldırıldı.

Öte yandan, cep telefonu kameralarıyla yangını görüntüleyen bazı kişiler, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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