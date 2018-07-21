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Üsküdar'da kadın cinayeti; Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 13:36 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR'da dini nikahla yaşadığı kadını öldüren kişi kayıplara karıştı.

Üsküdar'da kadın cinayeti; Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR'da dini nikahla yaşadığı kadını öldüren kişi kayıplara karıştı.
Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Pak Sokak'taki olay bu sabah saatlerinde meydana geldi. Güneş Karaçuban (32) ve Sabri Barça (52) çifti 2 çocuklarıyla birlikte 3 katlı binanın bodrum katında yaşıyordu. Sabri Barça sabah saatlerinde ablasını arayarak Güneş Karaçuban'ı öldürdüğünü söyledi. Yakınları eve geldiklerinde Güneş Karaçuban'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Karabuçan'ın çocukları ise annelerinin başında beklerken bulundu. Cinayet anında 10 yıldır birlikte olduğu öğrenilen çiftin 8 ve 9 yaşındaki 2 erkek çocuğunun yan odada uyuduğu belirtildi.
Yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerin incelemesinin ardından Karaçuban'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazenin evden çıkartılması sırasında kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Genç kadını boğarak öldürdüğü belirtilen Sabri Barça'nı arama çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Üsküdar'da kadın cinayeti; Dini nikahlı eşini boğarak öldürdüÜsküdar'da kadın cinayeti; Dini nikahlı eşini boğarak öldürdüÜsküdar'da kadın cinayeti; Dini nikahlı eşini boğarak öldürdüÜsküdar'da kadın cinayeti; Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü

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