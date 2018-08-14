- ÜSKÜDAR'DA KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA

Üsküdar'da kaza sonrası takla atan otomobil sürüklenerek bir türbenin duvarına çarptı. Araçtaki 2 kişi yaralanırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 06.30 saatlerinde Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi üzerinde Karacahmet Cemevi önünde meydana geldi. İddiaya göre Nurcan B. virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce trafik levhasına çarptı ardından takla atarak yolun karşına geçti. Takla atan otomobil cemevinin duvara çarparak durabildi. Kazada yaralana 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON ANDA KURTULDU

2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kazanın hemen öncesinde türbede dua eden bir kadının son anda kurtulduğu görülüyor. Bir kadın türbede dua ederek bir süre zaman geçiriyor. Daha sonra kazanın meydana geldiği caddeye doğru yürüyen kadın, bir süre sonra durarak tekrar arkasına bakıyor. Bu sırada otomobil kadının hemen önünde geçerek takla atıyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kadının türbede dua etmesi

-Türbe önünde yürürken görüntüsü

-Sürüklenen aracın görüntüsü

-Kadının yaşadığı panik

-İtfaiye ve ambulansların gelmesi

-Vatandaşların yaralılara yardım etmesi

Kaza yerinden görüntü

-Yıkılan tabela ve demirlerden görüntü

