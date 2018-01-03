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Üsküdar’da koca dehşeti! Evine gelince karısını öyle görünce...

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 18:40 | Son Güncelleme 8 saat önce

Üsküdar’da bir kişi, karısını bıçakla yaralarken yanındaki kişiyi öldürdü.

Üsküdar’da koca dehşeti! Evine gelince karısını öyle görünce...

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre eve geldiğinde karısını bir erkekle yakaladığı öne sürülen kişi çılgına döndü. Karısını ve yanındaki kişiyi bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kadın yaralanırken yanındaki kişi ise hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.

Karı-koca arasındaki iğrenç anlaşma böyle bitti!
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polis bıçak koca Üsküdar karısını bıçaklama

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
kadınlar azdı dedim hep kızıyordunuz bana..kadınlar azdınız aldatmayı meziyet sanıyorsunuz..ölüyorsunuz
@suleymanserdarsan lan salak kadının yanındaki erkek ne o zaman.erkekte aynı durumda değil mi azmışsa ikisi de azmıştır.
Kadın deyip aşağılıyorsun da. Sen babandan mı oldun? İnsanlarin karaktersizliklerini, cinsiyetlerine bağlayamazsin.
@suleymanserdarsan yanındaki erkeği boşa öldürmüş kadını öldürecek hangi erkek eline böyle fırsat geçse yapmaz öldüren adam bile yok diyemez
sonuçta bir karar aldı koyunları sattı torpille bir devlet dairesine işe girdi aldığı 2 bin tl yani günde 70 tl kızlar sıraya girmiş şehirde evde aldı mühendis kızla evlendi kısaca çoban olunca olmaz memursan çoğu kuçağında şimdi şehirde sabahın köründe kalkıyor akşamın körüne kadar onun bunun ağız kokusunu çekiyor bizim yiyen çoban iken çobanıda vardı şimdiye kadar devam etseydi en az 2 bin koyunu 5-6 çobanı vardı yanında çalışan şimdi soruyorum kızlarda akıl varmı . bak çevrene köylerde kimse kalmadı niye mal yapmak zor geliyor şehirde öğleye kadar yatacak hanımefendi .adam sürünsün
@mehmetali_arda_1988 kadınların aklı erkeklere oranla azdır mesele bu. aşağılamak değil .mesala benim yiyenim biraz kolundan sakatlığı vardı liseyi bitirdi daha fazla okuyamadı imkansızlıklar nedeniyle çokta efendi birisi vur kafasına al elinden ekmeğini misal babası buna 20 koyun alıverdi 8 sene bu işi yaptı oldumu 500 koyun altında arabası cebinde çakılı parasa senede 500 kuzu satardı yaş oldu 30 hangi kapıya dünür gittiysek kızlar varmadı en az 50 kapıya gittik anneleri babaları olur diyor kızlar hayır bir ara nişanladık okızda bıraktı sonuçta evlanemedi
@enteresan_adam ,dişi köpek kuyruk sallarsa diye bir laf duydunmu?
Adama yazık oldu. Durduk yere ceza yiğcek şimdi
Elleri dert görmesin.
eline sağlık kadını da öldürseydin keşke
eeee bağırın şimdi kadın hakları dıye bence bu adama ceza gelmesın gecen senede bursada kayınpedirinı ölduren kadın tahlıye oldu bu adamda olmalı
ben hakim olsam bu adama beraat verir, kadınıda adam öldürtmeye teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirdim...
Bu kaçıncı aynı olay burada okuduğum ve ne tesadüf kadın hep yaralı olarak kefeni yırtıyor....ya adam karısına kıyıp sağlam bıçaklamiyor veya kadınlar 9 canlı...ulan ne olursa olsun ilk önce kadını öldür....şimdi sen içeri kadın istediği yaşama...Ohhh ne güzel memleket.
Aldatılan kadınlar da kocasını öldürsün o zaman. Burda bıkbık ötenler çoktan ölmüş olur biz de rahat ederiz
koca dehşeti mi bu şimdi? kadının yaptığı ne peki?
ALLAHIM SEN BİZİ DOĞRU YOLDAN AYIRMA
ibret alem için bu bıçaklayan adama ceza gelmemeli verilmemeli sebest hatta gözünden öpülmeli ve tedavi altında kura göndermeli.
Şaşırdım nasıl böyle başlık atılmamış İŞTE BİR KADIN FAHŞETİ DAHA... Ülkemizde namusuzluğu sıradan bir olay gibi bu kadının yaptığı namusuzluklara cinayete verilen cezalar verilmediği sürece bu tür olaylar çoğalır. bence bu kadının yaptığı namuszuluğa nasıl cinayet işleyene ceza veriliyorsa aynı ölçüde ceza verilmeli. çünkü bir noktada cinayet nedeni şimdi derlerki adam niye öldürdü ayrılsaydı bir sürü hikaye .peki kadının yaptığı namusuzluğa hiçmi ceza yok . erkek ekmeği için uğraşırken yatağa birini alıp yaptığı namusuzluğa hiçmi ceza yok
Olur mu böyle şey,kadına şiddet nasıl yapılar.Kadınlar zina yapabilirler,kocalarını boynuzlatabilirler.Hayatı onlara zindan edebilirler.Ama erkekler bir inek gibi bir öküz gibi hatta bir domuz gibi her şeyi kabul etmemeliler.Çünkü onlar kadınların olduğu yerde 5.sınıf vatandaş.Kadınlara her türlü pislik,rezillik,aşağılık hareket serbest.İşte bu yüzden bu adam idam edilmeli.Kadın düzeldikten sonra zinaya ve pisliklerine sınır tanımadan devam etmeli.Ne acıdır ki geldiğimiz son nokta bu.At izi it izine karıştı gidiyor.
Bütün olayların çoğu, Ailelerin ekonomik bozukluğuna dayanıyor. Geçim sıkıntısı, Parasızlık çok zor. Zayıf insanlar, her türlü hataları yapabiliyorlar. Bence Aile bakanlığı daha sıkı çalışmalı. Gerçi, Parayla çözülek bir iş çalışsa ne olacak?. Geçim sıkıntılarını gidermeleri gerekiyor. Maaşlara yapılan zamlar ortada.
kadını öldürmedine göre bunda bir pislik var
yine mi üsküdar..
bu adama ceza verilmemesi lazım Allah katında bile namusu için ölen şehit sayılıyor bu adam namusu için adam öldürmüş ceza almaması lazım
CİNAYETE GEREK YOKTU. ADAM ÖLDÜ AMA SEN 25 YIL YATACAKSIN. KADINI BOŞARDIN YENİ BİR EŞ ALIRDIN. ÖZGÜRLÜK HER ŞEYE DEĞER.
@kavram30 ya kaybolan yıllar
eeee dizilerde kimin eli kimin cebinde belli değil bizim insanımızda hep biz dizide kendini bi karakter yerine koyduğu için sonuç ortada heryer behlül bihter doldu
herkes erkeklik görevini tam olarak yerine getirmeli kadının gözü neden dışarıda? tabiki kadını savunmuyorum ama erkek kendinede bi bakmalı bir kadın neden aldatır bunuda araştırmalıyız mesela!
keşke kadında ölseydi be diri diri yakın bunu
adama yazık cezaevine girecek şimdi allah sabır versin kadın geberseymiş keşke
ulan bu karılara ne oldu böyle? bu kaçıncı sürtük bu kaçıncı boynuzlama
daha geçenlerde böyle bir olay oldu. işinden erken dönen adam karısını yakalamıştı. biraz olaylardan ders alalım demezler nasıl korkusuzlar böyle anlamak zor. öldürmek çare değil hayatını yaktın ama gözümü dönüyor ne oluyorsa artık Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin
helal olsun
bundan doğal ne olabilir ki bu işin cezası yatılır keşke önce kadını katletseymiş
aldatacagına boşan 0 riskle istedigini yap
Mynet buna koca dehşeti denmez, koca magduriyeti denir, kadının ..... Denir ama koca dehşeti denmez
BAŞLIK YAANIŞ OLMUŞ ŞÖLE OLMALIYDI '' YİNE BİR ÖLÜMLÜ POMPA VAKASI ! '' KAMU SPOTU : YASA DIŞI PUMPA ÖLDÜRÜR !!
haberin sunumu dandik ne demek '' koca dehşeti'' aynı olaya kadın şahit olsa bu dehşet yaşanmaz mıydı.
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