Üsküdar’da koca dehşeti! Evine gelince karısını öyle görünce...

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre eve geldiğinde karısını bir erkekle yakaladığı öne sürülen kişi çılgına döndü. Karısını ve yanındaki kişiyi bıçakladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kadın yaralanırken yanındaki kişi ise hayatını kaybetti.
ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.
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