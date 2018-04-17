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Üsküdar'da minibüsün çarptığı kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 18:44 | Son Güncelleme

Üsküdar'da minibüsün çarptığı kadın yaralandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da yolun karşısına geçerken minibüsün altında kalan yaşlı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakimiyeti Milliye Caddesi'nde ilerleyen Salih Ş'nin kullandığı 34 DF 5076 plakalı servis minibüsü, karşıya geçmeye çalışan Çiğdem Başbora'ya (69) çarptı.

Minibüsün altında kalan Başbora yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Minibüsün altında sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Başbora, ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Üsküdar

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