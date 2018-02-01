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Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 20:14 | Son Güncelleme

Üsküdar'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kazaya neden olan otobüsün dün hizmete başladığı ortaya çıkarken, kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Üsküdar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı özel halk otobüsü kazası sırasında şoför kabininde yaşananlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza sırasında şoförün yaşadıkları görülüyor.

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Kaza Üsküdar durak OTOBÜS

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