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Üsküdar'da otobüs faciası: Tutuklanan şoförün ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 13:36 | Son Güncelleme

İstanbul Üsküdar’da üç kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından gözaltına alınan halk otobüsü şoförü 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otobüs şoförü mahkemedeki sorgusunda, "Kontrollü bir şekilde frene bastım fakat otobüs bir anda hızlanmaya başladı. Önümdeki otobüse çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım. Tüm uğraşıma rağmen araç durmadı" dedi.

Kazanın ardından gözaltına alınan Selim K., emniyet işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, sorgusunun ardından Selim K.'yı, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Mahkemede sorgusu yapılan Selim K.'nın, 9 yıldır özel halk otobüsü şoförlüğü yaptığını söylediği öğrenildi. Kullandığı aracın 2017 model olup 2018 yılında trafiğe çıktığını söyleyen Selim K.'nın, "Araçlar yolda kendileri, yani herhangi bir taşıma vasıtası olmadan kendileri İstanbul'a gelmiştir. Bildiğim kadarıyla bu araç da İzmir'den geldiği için yaklaşık 500 kilometre yol yapmıştır. Yani ben olay günü aracı kullandığımda yaklaşık 500 kilometrelik kullanımı vardı. Ben bu araçla servise çıkmadan önce de kullanmıştım. Yolda önceden denemiştim. Kısaca araç sıfır kilometredir diyebiliriz" dediği öğrenildi.

"OLAYIN NASIL OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Olay günü sabah 06.15'te ilk servisine çıktığını söylediği öğrenilen Selim K.'nın, "İlerleyen saatlerde yine Kadıköy'den çıkarak Batı Ataşehir servisi yapıyordum. Kaza yerine doğru geldiğimde zaten durağa yaklaşacağım için düşük hızla seyir ediyordum. Ancak bir anda nasıl olduğunu anlayamadım. Araç benden kontrolsüz olarak aniden hızlanmaya başladı. Ben de durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım ve kaldırıma yöneldim. Fakat aracı müdahaleme rağmen durduramadım ve kaza meydana geldi. Kullandığım araç otomatik şanzımanlıdır. Bildiğim kadarıyla benim sara nöbeti, kalp, tansiyon gibi kalıtımsal hastalığım bulunmamaktadır. Olay sırasında alkolsüz olduğum dosyada mevcuttur. Belirttiğim gibi olayın nasıl olduğunu anlayamadım. Araç aniden hızlanmaya başladı, kontrolümden çıktı" şeklinde ifade verdiği kaydedildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Üsküdar'da dün meydana gelen kazada, Selim Karakaya'nın yönetimindeki 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsü, önce Turan Duman'ın yönetimindeki 34 TP 7072 plakalı İETT otobüsüne, sonra durakta bekleyenlere çarpmış, kazada, 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

AA/DHA

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Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kaza Üsküdar OTOBÜS kaza anı

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
assalar da bişey değişmez bu gider yerine başka bi badem bıyıklı şöför gelir
şöför kendini kurtarmak icin katliam yaptı olay budur
25sene az gelir alpaçinoya
ne olacak 6 ay yatar çıkar ölen öldüğü ile kalır ölenlere Rabbim rahmet eylesin
adalet yerini buldu.
RÜZGAR ÇETİN DENEN ZENGİN BABA PARASI İLE KABADAYI GİBİ SAĞA SOLA SALDIRAN VE ALKOLLÜ VE HIZLI ARAÇ KULLANARAK POLİSİ ÖLDÜRDÜ. ONU SALIVERDİNİZ. BU ADAM ALKOLSÜZ, HASTA DEĞİL VE ARACIN AZİZLİĞİNE UĞRAMIŞ ELİNDEN BİR ŞEY GELMEZKEN ADAMI İÇERİ ATMAK VİCDANSIZLIK. BİLSE KAZA YAPACAĞINI O ARACI KULLANMAZDI HERALDE. BİZİM YASALAR KİŞİLERE GÖRE İŞLEDİĞİ SÜRECE BU ÜLKEDEN ADAM OLMAZ.
otobüsün beyni arızalıysa şöförle ne ilgisi var? suçlumu aranıyor.
@komandodeniz otobüs daha yeni. 500 km yol yapmış aldığında
Burada adamın refleksi neye ortaya koyuyor biliyormusunuz mala zarar vermeden manevra yapmış. ama sonunu düşünememiş. zaten refleks diyoruzya kim isteyerek böyle bişey yaparki. otobüse çarpsaydı sanki daha iyi olacaktı gibi geliyo bana. tabi otobüslerin arasından geçmeye çalışanlar yoksa.
Allah ölenlere rahmet kalanlara şifa versin ama bence videoda herşey ortada gerçekten teknik bi hata olabilir. ecel gelince herşey boş adı üstünde kaza ve bence şoföre böyle yüklenilmemeli
Burdan konuşmak kolay. Adam herşeyi anlatmış. Aracın sıkıntılı olduğu belli isteyerek yapmış gibi yorum yazıyorsunuz
Eğer aynı gözergaha giden bir İETT bir ÖHO iseler. Şöför kazayı yolcu kapmak için yapmış olabilir. Şişliye gelen 49 ÖHO ve 49B İETT hatları var. 49 un önüne bir 49B düşerse 49 da canımız burnumuzda gidiyoruz. Biri yata yata gider diğeri arkadan gelip yetişir sonra yarış başlar. Hep bu terane.
@ismailbukey Sen videoyu izlemeden kimi niye suçluyosun. Adam yavaş gidiyo ve araç durağa yaklaşırken birden hızlanıyo. araçlarda bu normal değildir. Araçla alakalı bir sıkıntı gözükü yo.
,,,,,,,,,,,, bunları ARAÇ diye millete yuttturun -- kendilerine her yıl 0+ özel araç -- vatandaşa TENEKE -- millet ağzını açma gözünü aç
Kaza görüntülerini izlerken önce üç defa çalan telefon sesi arkasından müzik sesi geliyor anlaşılan o ki şoför önce telefona cevap veriyor aynı anda müzik açıyor yada kapamaya çalışıyor o sıra dikkati dağılıyor tam otobüse soldan çarpacakken direksiyonu kırıyor insan kalabalığını görünce fren yerine gaza basıyor araç yeni yeterince tanımıyor anlaşılan üç kişiyi ezdi bahanelere sarıldı
hayatında hiç araç kullanmayanlar kafalarına göre yazıyor burda kimse kimsenin ölmesini istemez araçta belliki mekanik bir problem var boş boş yorum yapanlar ilk önce video’yu izlerse anlayacaklardır.
yandaşa peşkeş çekilen özel sermayenin, yeni sahiplerinin üretimdeki acemiliğine denk gelmiştir!?
Araçlar temsanin yeni ürettiği sıfır araçlar ...bu işte bi pislik var..araç ne hikmetse otobüs durağına yakın yerde aniden hizlaniyorr..fren Vs. .cevap vermiyor. .
otobus minibus şöforlerine nezaman denetleme gelirsee ozaman bu haberleri duymayiz kanuna bir bakmak gerek emniyet kemeri takmayana ceza var fakat otobuslerde minibuslerde ayakta giden bir suru yolcu var cezasi nerede ...
GARIP OLAN;HERKESI EZDIKTEN SONRA OTOBUSUN DURMASI.EGER TEKNIK HATA VARSA ARAC COK DAHA FAZLA HIZLANIR DURAMAZDI. AMA HERKESI EZDIKTEN SONRA DURMASI AKLA FREN YERINE GAZA BASMASI GIBI GORUNUYOR. ARACI TANIMADIGI ANLASILIYOR.
GARIP OLAN;HERKESI EZDIKTEN SONRA OTOBUSUN DURMASI.EGER TEKNIK HATA VARSA ARAC COK DAHA FAZLA HIZLANIR DURAMAZDI. AMA HERKESI EZDIKTEN SONRA DURMASI AKLA FREN YERINE GAZA BASMASI GIBI GORUNUYOR. ARACI TANIMADIGI ANLASILIYOR.
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