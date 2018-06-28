Üsküdar'da otomobile çarparak savrulan araca bariyer saplandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir araca çarparak savrulduktan sonra çelik bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu civarında ilerleyen Ufuk Demirtaş'ın kullandığı 34 TK 4179 plakalı otomobil, yoğun yağış yüzünden kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önünde seyreden 06 UY 798 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra savrulan Demirtaş yönetimindeki otomobile, çarptığı yol kenarındaki çelik bariyer saplandı.

Sürücü Ufuk Demirtaş'ın araçta sıkışarak ağır yaralandığı kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık görevlileri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Demirtaş, ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza nedeniyle köprü yönünde oluşan yoğun trafik, söz konusu iki otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

