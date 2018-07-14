Üsküdar'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Ataş, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını ifade ederek, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 şehidimiz oldu. Bizim şehitlerimize ve gazilerimize karşı can ve kan borcumuz var. Şehitlerimizin şefaatlerine Allah bizi nail etsin. Eğer 'mesele vatansa gerisi teferruattır.' diyenlere ne mutlu onlara selam olsun. Biz 'vatan yoksa bayrak yoksa yaşamanın ne anlamı var' diyen milletin çocuklarıyız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, programda yaptığı konuşmada, milletin şehitlere ve gazilere karşı can borcu olduğunu söyledi.

Üsküdar Belediyesince 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Üsküdar Çengelköy Mahallesi'nde düzenlenen program, şehit ve gazi ailelerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 3 bin kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Bizim şehitlerimize ve gazilerimize karşı can ve kan borcumuz var. Şehitlerimizin şefaatlerine Allah bizi nail etsin." dedi.

Millet olarak 15 Temmuz'u unutmayacaklarını belirten Ataş, "Gelecek nesillere bu darbe girişiminin ne kadar alçakça bir girişim olduğunu söyleyeceğiz. Bu etkinlikler ülkemizin tüm ilçelerinde sürdürülüyor. İstanbullular biz kez daha o geceyi anmanın gururunu yaşayacaktır." şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, 15 Temmuz'un Türk milletinin asla unutmayacağı bir gün olduğunu söyledi.

Türkmen, 15 Temmuz'da Türk milletinin kahramanlığını ve büyüklüğünü tüm dünyanın gördüğünü hatırlatarak, "15 Temmuz bir ihanet, bir işgal girişimidir. İçimizdeki alçakları harekete geçirdiler. Kağıt üstünde tuzaklar hazırladılar. Kendilerince her şeyi ince eleyip sık dokudular. Ancak Allah'ın yardımı ve aziz milletimiz devreye girdi. Tuzakları çöp oldu, kendi başlarına geçiverdi." dedi.

Türk milletinin bin yıldır kardeşçe yaşadığını dile getiren Türkmen, "Biz bu topraklarda bin yıl ne yaptıksak onu yaptık. Bizler yaşatmak için can verdik. Ölümü öldürmek için cepheye koşarcasına köprüye, Çengelköy'e, Kısıklı'ya Türkiye'nin çeşitli yerlerine koştuk. Bu milletin her dönem bir lideri oldu. Bu yüzyılın tartışmasız lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. " şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program, 15 Temmuz belgeseli ile son buldu.

