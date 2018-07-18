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Üsküdar'da trafik kazası : 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 15:11 | Son Güncelleme

Ters yöne dönen tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Üsküdar’da ters yöne dönen tırın altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Harem yönünde seyreden 14 AD 400 plakalı beton yüklü tır, Selimiye Kışlası önündeki ışıklı kavşakta sola dönüş yasağı olmasına karşın ters yöne döndü.

Bu sırada karşı yönden gelen Bahadır Badgın’ın kullandığı 34 EF 2262 motosiklet, kural ihlali yapan tırla çarpıştı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Badgın’ın cenazesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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1 ölü ambulans beton tırı motosiklet kazası polis Üsküdar

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