Üsküdar'da trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da kontrolden çıkarak çukur kavşağa düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed D. idaresindeki 34 AAP 508 plakalı otomobil, Altunizade Metro Durağı yakınında Mahir İz Caddesi'nden Kısıklı Caddesi'ne dönerken kontrolden çıkması sonucu yuvarlanmaya başladı. Yol kenarındaki çelik bariyerleri yıkan araç, yaklaşık 10 metre yükseklikten çukur kavşağın içine düştü.

Ters dönen otomobilde yaralanan sürücü Muhammed D. ile kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar daha sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

