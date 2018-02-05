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Üsküdar'da trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:04 | Son Güncelleme

Römorku ahşap kuş kümesi yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bahçe duvarına çarptıktan sonra yan yattı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da römorku ahşap kuş kümesi yüklü traktör, yokuş aşağı seyir halinde iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bahçe duvarına çarptıktan sonra yan yattı.

Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi Alibey Sokak üzerinde, Mehmet Keser idaresindeki 34 EE 2885 plakalı, römorkunda ahşap kuş kümesi bulunan traktör, yokuş aşağı seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Sürücü Keser, kazadan yara almadan kurtulurken, traktörde hasar oluştu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza yapan traktörü vinç yardımıyla kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye trafik kazası Üsküdar

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