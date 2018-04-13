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Üsküdar'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 00:45 | Son Güncelleme

Üsküdar'da trafik kazası: 5 yaralı

Üsküdar'da trafik kazası: 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safiye Savaş idaresindeki 34 TF 8024 plakalı hafif ticari araç, Kuzguncuk Abdullahağa Caddesi'ndeki tünel çıkışında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Burak Porhoslu yönetimindeki 34 UAZ 78 plakalı otomobile çarptı. Savaş'ın aracı yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, sürücü Porhoslu ile araçlardaki İlknur Karakaya, Cevat ve Burcu Abacı ile Songül Şükrüoğlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kuzguncuk'ta trafik kazası: 5 yaralı

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trafik kazası Üsküdar yaralı

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