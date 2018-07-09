Üsküdar'da yolcu otobüsü yandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da içerisinde yolcu bulunmayan, İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait şehir içi bir yolcu otobüsü, hareket halindeyken yandı.
Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nden Üsküdar istikametine seyir halindeki İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait 34 FF 9981 plakalı otobüsün motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yanma meydana geldi.
İçinde kimsenin olmadığı otobüsün hareket halindeyken motor kısmından koku geldiği ve dumanların çıktığını fark eden sürücü, otobüsü sağa çekerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale ederek söndürdü.
Ekipler, otobüsün motor kısmında ve iç aksamında bir süre soğutma çalışması yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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