Üsküdar'daki cinayet

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, birlikte yaşadığı Güneş K'yi (32) öldürdüğü iddiasıyla aranan Sabri B. (52) Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Yavuztürk Mahallesi'nde oturan Sabri B'nin ablasını arayarak birlikte yaşadığı Güneş K'yi (32) öldürdüğünü söylediği ve eve gelen akrabalarının ise Güneş K'yi ölü bulduğu iddia edilmişti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Güneş K'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.
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