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Üsküdar'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 20:33 | Son Güncelleme

Birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Üsküdar'daki cinayet

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü ileri sürülen zanlının tutuklanmasına karar verildi.

Yavuztürk Mahallesi Pak Sokak'ta birlikte yaşadığı Güneş K'yi (32) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Sabri B, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Sabri B'nin tutuklanmasına karar verdi.

Yavuztürk Mahallesi'nde oturan Sabri B'nin ablasını arayarak, birlikte yaşadığı Güneş K'yi (32) öldürdüğünü söylediği ileri sürülmüştü. Eve gelen akrabaları Güneş K'yi ölü bulmuştu.

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