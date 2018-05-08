Üsküdar'daki cinayet ve yaralama davası

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da eşini yaraladığı, yanındaki erkeği de öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kişinin, 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahir Ardıç ile olay sırasında kendisine yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Çetin Tanrıtanır ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Ardıç, olay günü evine iş elbiselerini almak için gittiğini belirterek, "Eşim kapıyı açtı. Yorgun olduğumu söyledim içeriye girdim. 3 yaşındaki kızım evde birisinin olduğunu söyledi. Hırsız olduğunu düşünerek yanımda kurye olarak çalışan Çetin Tanrıtanır'ı arayarak gelmesini istedim. Merdivenlerden yukarıya çıkınca eşim beni engellemeye çalıştı. Paniklemiş bir hali vardı. Şüphelendim ve depo olarak kullandığımız yere baktım. İçeride bir erkek vardı." dedi.

Bu kişinin kendisini tehdit ettiğini ileri süren sanık Ardıç, "Boğuşmaya başladık. Kapı zili çaldı. Çetin geldi. Bizi ayırmaya çalıştı. Bu sırada maktul elini beline doğru götürdü. Silah olduğunu düşündüm ve mutfaktan bıçak aldım. Bu sırada Çetin maktulü dışarıya çıkarmaya çalıştı. Kapıyı açtığı esnada maktul üzerime doğru gelince ben de bıçak ile vurdum. Kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Bu sırada eşim de araya girmeye çalıştı. Eşime hedef gözeterek vurmadım, araya girince yaralanmış olabilir." ifadelerini kullandı.