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Üsküdar'daki cinayet ve yaralama davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 17:03 | Son Güncelleme

Eşini yaralayıp yanındaki erkeği de öldürdüğü iddia edilen kişinin, "haksız tahrik altında kasten öldürmek" ve "eşini kasten yaralamak" suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da eşini yaraladığı, yanındaki erkeği de öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kişinin, 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahir Ardıç ile olay sırasında kendisine yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Çetin Tanrıtanır ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Ardıç, olay günü evine iş elbiselerini almak için gittiğini belirterek, "Eşim kapıyı açtı. Yorgun olduğumu söyledim içeriye girdim. 3 yaşındaki kızım evde birisinin olduğunu söyledi. Hırsız olduğunu düşünerek yanımda kurye olarak çalışan Çetin Tanrıtanır'ı arayarak gelmesini istedim. Merdivenlerden yukarıya çıkınca eşim beni engellemeye çalıştı. Paniklemiş bir hali vardı. Şüphelendim ve depo olarak kullandığımız yere baktım. İçeride bir erkek vardı." dedi.

Bu kişinin kendisini tehdit ettiğini ileri süren sanık Ardıç, "Boğuşmaya başladık. Kapı zili çaldı. Çetin geldi. Bizi ayırmaya çalıştı. Bu sırada maktul elini beline doğru götürdü. Silah olduğunu düşündüm ve mutfaktan bıçak aldım. Bu sırada Çetin maktulü dışarıya çıkarmaya çalıştı. Kapıyı açtığı esnada maktul üzerime doğru gelince ben de bıçak ile vurdum. Kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Bu sırada eşim de araya girmeye çalıştı. Eşime hedef gözeterek vurmadım, araya girince yaralanmış olabilir." ifadelerini kullandı.

Sanık Ardıç'ın avukatı Şükran Düşünmez de müvekkilinin suç işleme kastı bulunmadığını belirterek, "Resmi nikahlı eşinin bir başkası ile ilişkisini olay günü öğrenmiş ve kendisine karşı saldırıyı bertaraf etmeye çalışmıştır. Olayda önce meşru müdafaa hali söz konusudur. iki tane bakmakla yükümlü olduğu çocuğu vardır. Adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilsin." diye konuştu.

Diğer sanık Çetin Tanrıtanır da olay sırasında kapıyı açarak maktulü dışarı çıkarmak istediğini anlatarak, "Ancak bu sırada bıçaklanmasını engelleyemedim. Mahir'in bıçak ile kaç defa vurduğunu farketmedim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ardıç'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mahir Ardıç ile evli olan B. Ardıç'ın internet üzerinden tanıştığı Mahmut Çütçü ile görüşmeye başladığı anlatılıyor.

Olay günü B. Ardıç ile Mahmut Çütçü'nün evde görüştükleri sırada işten gelen şüpheli Mahir Ardıç'ın tarafları gördüğü belirtilen iddianamede, Ardıç'ın iş yerinde çalışan Çetin Tanrıtanır'ı telefonla arayarak çağırdığı ve birlikte Çütçü'yü darbettikleri aktarılıyor.

İddianamede, şüpheli Ardıç'ın daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla Çütçü'yü bıçaklayarak öldürdüğü, eşini de yaraladığı kaydedilen iddianamede, "haksız tahrik altında kasten öldürmek" ve "haksız tahrik altında eşini kasten yaralamak" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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