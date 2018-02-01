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Üsküdar'daki otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte korkunç anlar...

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 13:47 | Son Güncelleme

Üsküdar'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırıma çıkan otobüsün durak önünde bekleyenlerle ile yolda yürüyenlere çarptığı görülüyor.

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde kontrolden çıkan halk otobüsü otobüs durağa daldı. Korkunç kazada üç kişi hayatını kaybetti.

Kazaya neden olan halk otobüsü ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışan 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsünün dün hizmete başlayan yeni nesil bir araç olduğu belirlendi.

ÖLENLERİN İSİMLERİ

Kazada hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belirlendi. Kazada Mustafa Erdoğan (70), Aygül Erdoğan ve Perihan Çelik hayatını kaybetti. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

"OTOBÜS DÜN HİZMETE BAŞLADI"

Kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimize bağlı olup, 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışmakta olan 34 VN 7071 plaka numaralı Özel Halk Otobüsü, bugün sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesinin arkasındaki Dr. Eyüp Aksoy caddesi üzerinde , henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa dalmıştır. Meydana gelen elim kaza da 3 vatandaşımız hayatını kaybederken birçok vatandaşımızda yaralanmıştır. Kaza sonrasında olay yerine intikal eden görevlilerimiz tarafından olay takibe alınmış olup, kaza nedeni araştırılmaktadır. Kazaya neden olan otobüs dün itibariyle hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır"

İBB BAŞKANI UYSAL: KALICI OLARAK ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar'da üç kişinin hayatını kaybettiği halk otobüsü kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Uysal, "Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim. Hepimizi üzen kaza ile ilgili tüm detayları incelediğimden ve gereğinin yapılacağından İstanbullular emin olsunlar" dedi.

Başkan Uysal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah özel halk otobüsünün sebep olduğu kazada maalesef 3 vatandaşımız vefat etti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Kazada yaralanan iki vatandaşımız ayakta tedavi ile taburcu olurken, iki yaralı vatandaşımız ile ekiplerimiz hastanede ilgilenmektedir. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu vesile ile Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim. Hepimizi üzen kaza ile ilgili tüm detayları incelediğimden ve gereğinin yapılacağından İstanbullular emin olsunlar."

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde otobüs hızla ilerliyor. Bir anda trafik durması üzerine sürücü aracı durduramıyor önce kaldırıma ardından durağa dalıyor. Otobüs ilk önce durakta bekleyen vatandaşların arasına dalıyor ardından da yolda yürüyen bir yaşlı kadını altına alıyor. Ardından otobüs duruyor.

İHA

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
Otobüs durağa daldı! Kaza sonrası yaşanan sıcak anlar kamerada
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Otobüs şoförü kendini kaybetmiş düpedüz katliam böylesinin terörist'ten hiç farkı yok maalesef bizim millet'te sabır yok iki kişi fazla alacaksın diye milletin canına kast edip hayatını karartmaya değer mi ey beyinsiz vicdansız mahlukat bunun öldürdüğü her kişi için ağır müebbet yemesi müstehaktır adi yaratık...
ARAÇ DURMUYOR ,ŞOFÖR ARACI EN AZ KAYIPLA BİYERLERE SOKMAYI DENEMİŞ AMA OLMAMIŞ.
Arkadaşlar araç videonun 59.Saniyesinde 33 km süratle giderken cep telefonu çalıyor. Muhtemelen araç şoförüne ait. telefonla ilgilenirken süratini fren yaparak 27 km.ye düşürüyor. Yine telefonla ilgilendiği esnada önünde giden minübüs yavaşlıyor. Araç şoförü muhtemelen o esnada telefona bakarken minübüsü farkediyor ve kendini sağa atıyor. Frene hiç basmadan devam ediyor. Hatta bir ara sürati 27-28 ve 31 e kadar çıkıyor kaldırımda ilerlerken. Fren tutmuyor bahanesi olamaz. Videoyu defalarca izleyin. Kesinlikle ihmal var. Bu bir cinayettir.
bu adamın ya fireni patlamış bu madem öyle niye sağına geçip milleti esiyosun salak bir katildir. eğer öyle değilse açık bir katildir.
30 km hızla çarpıyor, hızlıda değil araç.
Neden sola değil de sağa kaçıyor. Çünkü solda başka araçlara çarpıp büyük hasar verecek, maddi hasar büyük olacak. Şark kurnazı bu. İnsan ezerse birkaç celsede adli takip şartıyla serbest kalacak. UFAK BİR MEBLAĞ TAZMİNATLA YIRTACAK.
direk cinayet. nerde kalitesiz adama var , doldurun şoförlüğe olacaüı bu. hizmet sektöründeki pekçok kişi çok kalitesiz. devletin bir şey yapması gerek. üniversite mezunlarına iyi bir maaş ve özlük hakkı vererek hizmet sektörüne geçirmesi gerek. başta da belediye şförlüğü. dolmuşlar fln.
TELEFONA BAKIM DERKEN DALMIŞ İNSANLARIN ÜZERİNE %99 U BU ŞEKİLDE BİRDE KAHRAMAN GÖZTERİRLER KÜLLÜYEN YALAN.
otobüs şöförlerinin büyük çoğunluğu bitirim minibüs şöforlüğünden gelme..daha otobüsün ön kapısını durağa denk getirip durmayı beceremiyorlar..durağa 20 - 25 metre kalana kadar ayaklarını gazdan çekmiyorlar..ani fren yapıp ya da aracı kaldırıp ayaktaki yolcuları adeta silkeliyorlar..çoğunun kulağında telefon kulaklığı sohbet, gırgır, şamata araç sürüyorlar..böyle sürücülere emanet bu otobüslerin kaza yapmaması zaten mucize
1)Kamerada hesaplanan hız normal hızdan daha az olabilir. 2)Öndeki minibüs son anda farkediliyor, şöför o anda farklı noktaya bakıyor olabilir 3)Fren tutmuyorsa otobüs kaza sonrası kendi kendine nasıl durdu?
Şoför yalandan egitim, gercekten torpil ile gelen vatandaslardan olusuyor. 3.000tl nin üzerinde maas alan sevgili soforlerimizin egitimsiz ve universite okumamis olmasina ozen gosteriliyor. en cok okumus olani lise mezunu dur ki onuda bulmaniz cok zordur. hangi kiriterlerden gectigi aslinda belli olan ve potansiyel büyük tehlike yaratabilecek olan bu insanlara mi suç bulmali, bunlari işe alip halkin canini hiçe sayanlar mi? suclu, yoksa butun bunlari bilip trpki vermeyen halk mi suclu. inanin eger tepki veren bir avuc sorumlu insan olsa daha yetkililere gerek kalmadan linç edilir.
DURAKLARIN HER İKİ YANINA SERT, ÇARPMALARI ÖNLEYECEK BABA"LAR KONULSUN KARDEŞİM. TEKRAR EDİYORUM, DURAKLARIN HER İKİ YANINA DEMİR BABALAR KOYULSUN! ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ TEDAVÜLDEN KALDIRILSIN, DİĞER OTOBÜS ŞÖFÖRLERİ DE TEKRAR EĞİTİMLERE ALINSIN VE ŞÖFÖRLERE CEP TELEFONU YASAĞI GETİRİLSİN !!!?
Adam resmen cani, katil..
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