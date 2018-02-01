Üsküdar'daki otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte korkunç anlar...

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde kontrolden çıkan halk otobüsü otobüs durağa daldı. Korkunç kazada üç kişi hayatını kaybetti.
Kazaya neden olan halk otobüsü ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışan 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsünün dün hizmete başlayan yeni nesil bir araç olduğu belirlendi.
ÖLENLERİN İSİMLERİ
Kazada hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belirlendi. Kazada Mustafa Erdoğan (70), Aygül Erdoğan ve Perihan Çelik hayatını kaybetti. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
"OTOBÜS DÜN HİZMETE BAŞLADI"
Kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri'nden yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimize bağlı olup, 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışmakta olan 34 VN 7071 plaka numaralı Özel Halk Otobüsü, bugün sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesinin arkasındaki Dr. Eyüp Aksoy caddesi üzerinde , henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa dalmıştır. Meydana gelen elim kaza da 3 vatandaşımız hayatını kaybederken birçok vatandaşımızda yaralanmıştır. Kaza sonrasında olay yerine intikal eden görevlilerimiz tarafından olay takibe alınmış olup, kaza nedeni araştırılmaktadır. Kazaya neden olan otobüs dün itibariyle hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır"
İBB BAŞKANI UYSAL: KALICI OLARAK ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar'da üç kişinin hayatını kaybettiği halk otobüsü kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Uysal, "Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim. Hepimizi üzen kaza ile ilgili tüm detayları incelediğimden ve gereğinin yapılacağından İstanbullular emin olsunlar" dedi.
Başkan Uysal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu sabah özel halk otobüsünün sebep olduğu kazada maalesef 3 vatandaşımız vefat etti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Kazada yaralanan iki vatandaşımız ayakta tedavi ile taburcu olurken, iki yaralı vatandaşımız ile ekiplerimiz hastanede ilgilenmektedir. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu vesile ile Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim. Hepimizi üzen kaza ile ilgili tüm detayları incelediğimden ve gereğinin yapılacağından İstanbullular emin olsunlar."
KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Görüntülerde otobüs hızla ilerliyor. Bir anda trafik durması üzerine sürücü aracı durduramıyor önce kaldırıma ardından durağa dalıyor. Otobüs ilk önce durakta bekleyen vatandaşların arasına dalıyor ardından da yolda yürüyen bir yaşlı kadını altına alıyor. Ardından otobüs duruyor.
İHA
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