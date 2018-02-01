Üsküdar'daki otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte korkunç anlar...

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde kontrolden çıkan halk otobüsü otobüs durağa daldı. Korkunç kazada üç kişi hayatını kaybetti.

Kazaya neden olan halk otobüsü ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışan 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsünün dün hizmete başlayan yeni nesil bir araç olduğu belirlendi.

ÖLENLERİN İSİMLERİ

Kazada hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belirlendi. Kazada Mustafa Erdoğan (70), Aygül Erdoğan ve Perihan Çelik hayatını kaybetti. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

"OTOBÜS DÜN HİZMETE BAŞLADI"

Kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimize bağlı olup, 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışmakta olan 34 VN 7071 plaka numaralı Özel Halk Otobüsü, bugün sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesinin arkasındaki Dr. Eyüp Aksoy caddesi üzerinde , henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa dalmıştır. Meydana gelen elim kaza da 3 vatandaşımız hayatını kaybederken birçok vatandaşımızda yaralanmıştır. Kaza sonrasında olay yerine intikal eden görevlilerimiz tarafından olay takibe alınmış olup, kaza nedeni araştırılmaktadır. Kazaya neden olan otobüs dün itibariyle hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır"