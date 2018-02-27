Üsküdarlı şampiyonlardan örnek davranış

Üsküdar’da düzenlenen Liseler Arası Basketbol Turnuvası’nda dereceye giren okulların öğrencileri, kazandıkları para ödülünü Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Liseler Arası Basketbol Turnuvası’nda 1’inci Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi, 2’nci Haydarpaşa Anadolu Lisesi, 3’üncü Üsküdar Lisesi ve 4’üncü olan Özel Derya Öncü Lisesi almış oldukları nakdi ödülleri Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in makamında bir araya gelen takımlar, verilen ödülden hiçbir harcama yapmadan Afrin’deki askerlerimize destek olmak için toplamda 6 bin 500 TL’lik ödüllerini Mehmetçik Vakfı’na bağışladıklarını dile getirdi.

"Bizim gençlerimize de bu yakışır”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaptığı konuşmada, “Biz Üsküdar’da Kaymakamlığımız, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve belediyemiz liseli gençler arasında basketbol turnuvası düzenledik. Bu turnuvada neredeyse Üsküdar’ımızdaki bütün liseler katıldılar. Bu turnuva sonunda dereceye giren okullarımıza ödül verdik Üsküdar Belediyesi olarak. Şimdide bu genç arkadaşlarımız bize verilen bu ödülü biz iç harcama yapmadan sizin verdiğiniz bu ödülü biz Afrin’deki askerlerimize, Afrin’de savaşan kahramanlarımıza bir destek olsun diye Mehmetçik Vakfımıza bağışlıyoruz dediler. Doğrusu biz inanılmaz mutlu olduk ve bizim gençlerimize de bu yakışır” dedi.

Öğrencileri tebrik eden Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, “Cephede mücadele eden askerlerimiz, yalnız olmadıklarını böylece hissedecekler diye inanıyorum. Bu genç kardeşlerimiz onlarla beraber olduklarını attıkları bu adımla göstermiş oldular. Onları hem madden hem de dua olarak desteklediklerini göstermiş oldular. Aynı zamanda asker bir millet olduğumuzu da göstermiş olduk. Nihayetinde yalnız mücadeleyi veren ordumuz değil onun arkasındaki irfan ordusu da onların hem maddi hem manevi destekçisi olduğunu göstermiş oldu” şeklinde konuştu.

Haydarpaşa Anadolu Lisesi öğrencisi olan Ateş Ergin, “Bizim için bunun maddi bir önemi yok. Önemli olan ülke kazansın, Türkiye kazansın. Bizim Mehmetçiklerimizin kazanması, galip gelmesi ülkemizin en iyi şekilde temsil etmesi bizim içinde her şeyden daha önemlidir. Bu parayı onlara bağışlamaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.