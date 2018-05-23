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Üsküplü dostları Akif Emre'yi unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 00:31 | Son Güncelleme

Akif Emre ölüm yıl dönümünde Makedonya'nın başkenti Üsküp'te anıldı - Kalkandelen Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adnan İsmaili: - "Akif Bey için İstanbul, Kudüs ne kadar önemli ise Üsküp ve Saraybosna, Balkan Müslümanları o kadar önemliydi"

Kalp krizi sonucu geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden gazeteci-yazar Akif Emre'yi Üsküplü dostları unutmadı.

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Eski Üsküp Çarşısındaki Murat Paşa Camisinde, Akif Emre için hatmin duası yapıldı.

Emre’nin dostlarından, Kalkandelen Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Başkanı ve “Logos-A” yayınevi sahibi Prof. Dr. Adnan İsmaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emre’nin çalışmaları ve kendisi ile tanışma hikayesini anlattı.

Merhum Emre ile Yugoslavya döneminden 1983-1984 yıllarında tanıştıklarını söyleyen İsmaili, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegovic ve arkadaşlarının hapse atılmasından sonraki süreçte nelerin yapılabileceği noktasında toplanıp görüştüklerini söyledi.

Emre'nin Üsküp’ü de sık sık ziyaret ettiğini aktaran İsmaili, “Kömunizm döneminde rahmetli Akif ağabeyimizin öğrencilik yıllarında kaldığı daire Balkan Müslümanlarının, özellikle Arnavut ve Boşnak Müslümanlarının bir strateji, toplantı eviydi. Devamlı Balkan Müslümanlarını tartışıyorduk. Balkan Müslümanlarının problemlerini dillendiriyorduk. Akif Bey o zamandan beri bu konu üzerine çok hassastı.” diye konuştu.

Emre’nin 1990'dan sonra dünyadaki Müslümanlara özellikle Balkanlara yönelik belgeseller, farklı alim ve düşünürlerle röportajlar yaptığını anımsatan İsmaili, Akif Emre’nin Balkan Müslümanlarının arka planını Türkiye kamuoyuna tanıtan kişi olduğunu kaydetti.

"Akif Bey için İstanbul, Kudüs ne kadar önemli ise Üsküp ve Saraybosna, Balkan Müslümanları o kadar önemliydi." diyen İsmaili, “Akif Bey Endülüsü ve Yanya vilayetini dile getirdi. Bugün Çamerya dediğimiz Yunanistan’da ne eser, ne dinin kaldığı bir yer. O zamanlarda diyor ki ‘Hem Endülüs hem Yanya vilayetinde yeniden filizlerin canlanması için bir proje, bir strateji yapmamız lazım’. Tabi bunu 86 yılında dile getirmişti. Yanya, Çamerya bizim için bugün bile unutulmuş bir mekan." ifadesini kullandı.

Emre’nin Türkiye kamuoyu açısından ne kadar önemliyse Balkan Müslümanları açısından da o denli önemli olduğu dile getiren İsmaili, “Mustekim çizgisinden taviz vermemesi, aslında Akif ağabeyimizi Akif yapan budur.” dedi.

Arnavut ve bölgedeki İslami hareketlerin, organizasyonların radikalliğe kaymaması açısından Emre’nin büyük katkıları olduğunu vurgulayan İsmaili, kendisi ile ilgili önümüzdeki dönemlerde farklı seminer ve çalışmalar yapmayı öngördüklerini aktardı.

Vefatının birinci yıldönümü münasebetiyle Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan’ın Sancak ile Preşova bölgelerinden Kuran-ı Kerim okunduğunu belirten İsmaili, hatim duasının da Üsküp’te yapıldığını söyledi.

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