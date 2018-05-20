Üsküplü kuyumcu atölyesinde Kur'an-ı Kerim öğretiyor

FURKAN ABDULA - Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki kuyumcu atölyesinde bir yandan zanaatını icra eden Necmedin Buşi, diğer yandan da farklı yaş ve meslek gruplarından kişilere Kur'an-ı Kerim öğretiyor.

Başkentteki kuyumcu atölyesinde talebelerine Kur'an-ı Kerim okumayı öğreten Buşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zanaatkar bir aileden geldiğini, babası, amcası ve kardeşlerinin farklı zanaatlarla uğraştığını belirtti.

Kur'an-ı Kerim öğretmeyi ikinci mesleği olarak nitelendiren Buşi, "Bu ikincisi bir ihtiyaç olarak doğdu. Babam, çocuklarından birinin hafız olmasını istiyordu ancak hafızlık sadece istekle olmuyor, nasip olması da gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başkent Üsküp’teki Alaca Camisi'nde Hafız İdriz Efendi’den hafızlık eğitimi almaya başladığını dile getiren Buşi, ancak hafızlığı yarıda bırakarak zanaata yöneldiğini kaydetti.

- Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye çıraklarından başladı

Hafız olamasa da Kur'an-ı Kerim'i başkalarına öğretmeye başladığını vurgulayan Buşi, ilk önce yanında çalıştırdığı çıraklarına daha sonra da başkalarına Kur'an okumayı öğrettiğini söyledi.