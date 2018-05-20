Üsküplü kuyumcu atölyesinde Kur'an-ı Kerim öğretiyor

FURKAN ABDULA - Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki kuyumcu atölyesinde bir yandan zanaatını icra eden Necmedin Buşi, diğer yandan da farklı yaş ve meslek gruplarından kişilere Kur'an-ı Kerim öğretiyor.
Başkentteki kuyumcu atölyesinde talebelerine Kur'an-ı Kerim okumayı öğreten Buşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zanaatkar bir aileden geldiğini, babası, amcası ve kardeşlerinin farklı zanaatlarla uğraştığını belirtti.
Kur'an-ı Kerim öğretmeyi ikinci mesleği olarak nitelendiren Buşi, "Bu ikincisi bir ihtiyaç olarak doğdu. Babam, çocuklarından birinin hafız olmasını istiyordu ancak hafızlık sadece istekle olmuyor, nasip olması da gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Başkent Üsküp’teki Alaca Camisi'nde Hafız İdriz Efendi’den hafızlık eğitimi almaya başladığını dile getiren Buşi, ancak hafızlığı yarıda bırakarak zanaata yöneldiğini kaydetti.
- Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye çıraklarından başladı
Hafız olamasa da Kur'an-ı Kerim'i başkalarına öğretmeye başladığını vurgulayan Buşi, ilk önce yanında çalıştırdığı çıraklarına daha sonra da başkalarına Kur'an okumayı öğrettiğini söyledi.
Buşi, “Daha önceleri bir çocuğa Kur'an bilip bilmediğini sorma ihtiyacı yoktu çünkü hepimiz biliyorduk. Yasak olmasına rağmen çocuğunu mektebe göndermeyen ev yoktu.” dedi.
Son dönemlerde bu değerin kaybolmaya başladığına dikkati çeken Buşi, gençlerin birçoğunun Kur'an-ı Kerim okumayı bilmediğini dile getirdi.
Yılda ortalama farklı yaş gruplarından 4 ila 7 kişiye atölyesinde Kur'an okumayı öğrettiğini belirten Buşi, “Küçükler 7-9 yaşlarında, en yaşlısı ise bu yıl 59 yaşında.” diye konuştu.
- Şimdiye kadar 50'den fazla talebeye Kur'an öğretti
Buşi, 25 yıldır Kur'an okumayı öğretmeye gayret ettiğini ifade ederek, şimdiye kadar 50’den fazla talebesi olduğu bilgisini paylaştı.
Atölyesinde Kur'an öğrettiği sırada yaşadığı ilginç bir olay hakkında da Buşi, şunları söyledi:
"Ramazan boyunca buradaki talebelerle bir hatim indirdik. Birisi, burada 35-40 kişinin Kur'an okuduğunu gördü ve çok hüzünlendi. Biz de bu kişiyle bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettik. Sorduk 'Ne oluyor?' diye. O da, 'Herkes okumayı biliyor, ben hala bilmiyorum.' cevabını verdi. Çok şükür geçen sene aldım, bu sene de kursu tamamlıyor.”
Buşi, siyasilerden sporculara, çarşı esnafından çeşitli meslek gruplarına kadar farklı kişilerin atölyesinde Kur'an öğrenmeyi talep ettiğini vurguladı.
17 yaşındaki Endrim Asani de atölyede Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini dile getirerek, “Çocukluğumda buraya akrabalarımla geliyordum. Başkalarını Kur'an okurken görüyordum. Neco amcanın talebeleriydi. Benim de Neco amcanın talebesi olmam yönünde içimden bir istek geldi.” ifadelerini kullandı.
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