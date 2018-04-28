AB'nin kendilerine boş sözler vermemesini beklediklerini çünkü AB üyeliğinin kendileri için boş bir ideal olmadığını dile getiren İvanov, Makedonya'nın en üst önceliklerinin NATO ve AB üyeliği olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı İvanov, toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, ekonomik bağlılık, güvenlik bağlılığı ile yasa dışı göç, suç ağları, geri dönen yabancı savaşçılar ve teröristler gibi tehditlerin bölge ülkelerini birbirine bağladığını söyledi.

İvanov, "Makedonya Cumhurbaşkanı olarak AB'yi, üyelik müzakerelerini ve Makedonya ile Yunanistan arasındaki ikili farklılıkların aşılmasını sağlamaya çağırıyorum." dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic de Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasındaki ikili sorunların AB'ye katılımdan önce çözüme kavuşması gerektiğine dikkat çekerek, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması için AB Konseyine tavsiye kararını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Kitarovic, "Brdo-Brijuni Süreci'nin temel değeri, bizim her ülkemizin geleceği, Güneydoğu Avrupa'daki tüm vatandaşların güvenliği ve refahının geleceği ile AB'nin geleceğidir." yorumunu yaptı.

- "Kuzey ve Güney Kore arasında yaşanan şey, imkansızın mümkün olduğunu gösteriyor"

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise bu bölgenin, Makedonya ile Bulgaristan arasındaki İyi Komşuluk Anlaşması ve Kosova ile Karadağ arasındaki anlaşma gibi daha fazla olumlu örneklere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununun çözüme kavuşmasının, bölgedeki başarının en önemli sembolü olabileceğini anlatan Tusk, "Belki de korkunç bir filme benzeyen ve hiçbir zaman bitmeyen Balkan tarihinin mutlu bir sonu olur. Kuzey ve Güney Kore arasında yaşanan şey, imkansızın mümkün olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.