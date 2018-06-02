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Üsküp’te çocuklara özel iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 22:46 | Son Güncelleme

Üsküp’te çocuklara özel iftar programı

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ilk kez çocukların katıldığı iftar programı düzenlendi.

Mustafa Paşa Camisi'nin bahçesindeki iftara katılan çocuklar, halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

Yüzleri boyanan çocuklar, program boyunca oynadıkları oyunlarda hem ödüller kazandı hem keyifli dakikalar yaşadı.

Farklı yaş grubundan kız ile erkek çocukların katıldığı iftarda, hamburger, patates kızartması, meyve suyu ve tatlıdan oluşan özel menü ikram edildi.

Etkinliğe Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ile Diz Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan da katıldı.

Büyükelçi Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa ile Üsküp arasındaki benzerliklere değinerek, "Bu güzel manevi havada, buradaki toplulukla olmaktan son derece gurur duyuyorum." dedi.

Ramazan ayının Üsküp’te de Türkiye’de olduğu gibi geçtiğini dile getiren Kara, Üsküp’te bir Osmanlı geleneğinin hakim olduğunu söyledi.

Etkinliğin organizatörlerinden Büşra Dillioğlu, faaliyetin gönüllü olarak başladığını anlattı.

Üsküp’te yaşayan kadınlar olarak çocuklara güzel bir ramazan hatırası bırakmak istediklerini kaydeden Dillioğlu, "Çok amatör bir şey hayal ediyorduk. 40-50 kişilik, sonra yerelden çok fazla destek oldu, Türkiye’den destekler geldi ve sonunda 400-500 çocuğu bir araya getirebildiğimiz bir organizasyon oldu." diye konuştu.

Programa katılanlardan çocuklardan Bilal Ramuka, çok güzel oyunlar oynadıklarını dile getirerek, etkinliğin yeniden düzenlenmesi temennisinde bulundu.

Mehmet Akif Ayar da burada farklı farklı oyunlar oynayarak çok eğlendiklerini belirtti.

Furkan Süleyman ise 10 yaşından beri oruç tuttuğunu anlatarak, programda iyi vakit geçirdiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk iftarı Makedonya Ramazan Üsküp

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