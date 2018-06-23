Üsküp'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek programı

AK Parti Makedonya Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından başkent Üsküp'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek programı düzenlendi. Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin, programda yaptığı konuşmada, Makedonya ve Balkanlar olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na desteklerini ifade etmek için bir araya geldiklerini söyledi. Batılı ve İsrailli unsurların tek derdinin Erdoğan değil, Türk insanının hür iradesini yok etmek olduğunu belirten Emin, Rumelililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kalkan olmaları gerektiğini dile getirdi. Emin, "Bu topraklarda yeniden umudu yeşerten bir liderin nasıl çalışmalar yaptığını göz önünde bulundurarak, Rumelili vatandaşlar olarak, Balkanlar'daki Evlad-ı Fatihan olarak, Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan için oy kullanmanız çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli olmasına rağmen Rumeli'ye sahip çıktığını ve Büyükelçilik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü gibi sayısız Türk kurumlarıyla birçok katkı sağladığına dikkati çeken Emin, Türkiye'deki Rumelililere sadece ülkelerini değil, bu toprakları da düşünerek oy kullanmaları çağrısında bulundu.

- "Bu sevgi ve muhabbet hiçbir zaman tek taraflı değildir" Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki de Türkiye'de 1990-2001 yıllarında eğitim gördüğü dönemde ülkenin o dönemdeki koşullarına şahit olduğunu belirterek, Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren hem ülke içinde hem de Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Balkanlar'a göstermiş olduğu "hizmetin ve takdirin şahitleri olarak" burada bulunduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevinden çıktıktan sonra Makedonya'yı ziyaret ettiğini ve bu topraklara yönelik sevgisinin AK Parti ile alakalı olmadığını dile getiren Baki, bu sevginin, geçmişe dayanan dostluğun ve Rumeli'ye muhabbetin tezahürü olduğunu kaydetti. Baki, "Bu sevgi ve muhabbet hiçbir zaman tek taraflı değildir, böyle de olmayacaktır. Sevgiler, muhabbetler karşılıklıdır. Türk'üyle, Arnavut'uyla, Boşnak'ıyla, Makedon'uyla, Müslüman'ıyla, gayrimüslimiyle bu coğrafyayı, bu bölgeyi, bu ülkeyi ve ülkeleri seven bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun başındaki Reisicumhur var." ifadelerini kullandı.

Bu meselenin parti sorunu olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, gücü ve her yerde sözünün geçmesiyle ilgili olduğunu anlatan Baki, seçimlerin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. - "Güçlü Türkiye, huzurlu Balkanlar demektir" Makedonya Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den beri Türkiye'ye yaptığı hizmetlerin şahidi olduklarını dile getirerek, Erdoğan'ın, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin zulmün karşısındaki tutumuyla herkesin gönlünde yer edindiğini söyledi. İlyas, "Hizmete adanmış bir ömre, İslamiyet'e ve Hakk'a adanmış bu hayatta 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen haykırışa devam diyoruz. 24 Haziran seçimlerinin kirli ittifak ve şer odaklarının kötü amellerine alet olmaması için devam diyoruz." şeklinde konuştu. Bölgenin huzurlu olabilmesinin, Türkiye'nin güvenli ve istikrarlı olmasından geçtiğine dikkati çeken İlyas, "Güçlü Türkiye, huzurlu Balkanlar demektir. Huzurlu Balkanlar da huzurlu Avrupa demektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hangi safta yer aldığımızı belirlememiz boynumuzun borcudur" Makedonya Besa Hareketi eski milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi (MYK) Zekeriya İbrahimi de geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de görüşme fırsatı bulduğunu anlattı. İbrahimi, "Balkan toplumunun Sırp ve Karadağ baskısı altında olduğu dönemde Sultan Abdülhamit, Prizren Birliği'nin kurulmasını şahsen tetiklemiştir. Bu yüzden Arnavutların bu büyük 140. yıl dönümünde, Sultan Abdülhamit'in o dönemde yaptığı iyiliği şimdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük destek ve yardımını göz önünde bulundurarak Türk devletine iade etmek, Arnavutların bir mükellefiyetidir." ifadelerini kullandı. Arnavutların "İyiliğe şükretmeyeni Allah çarpar." atasözünü anımsatan İbrahimi, Türkiye'nin Arnavutluk'ta yaptıklarını görmezden gelmenin imkansız olduğunu dile getirdi. Bölgedeki Arnavutların, Kosova'nın bağımsızlığı ve ekonomik kalkınması açısından Türkiye'nin desteğinin ne kadar güçlü olduğunu hissettiklerini vurgulayan İbrahimi, "Arnavutların Türk devleti ile yaptığı iş birliği sonucundaki bu güzel işaretleri görüyorsak bizlerin bu dönemde hangi safta yer aldığımızı belirlememiz boynumuzun borcudur." diye konuştu.

İyi dostun kötü günde belli olduğunu ifade eden İbrahimi, Türkiye'de yaşayan Arnavutlara, Balkanlar'daki "tüm Arnavutların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a" minnettarlıklarını 24 Haziran seçimlerinde göstermeleri çağrısında bulundu. - "Biz Boşnaklar için Bosna ana, Türkiye ise ninedir" Makedonya Boşnak Demokratlar Birliği Başkan Yardımcısı Zekir Kurbardoviç de pazar günkü seçimlerle ilgili manevi destekte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin refahı için adaleti ve kalkınmayı temsil eden parti ve Erdoğan'a yönelik ikilemde olmadıklarını söyledi. Kurbardoviç, "Boşnak Demokratlar Birliği olarak, Boşnaklar dahil tüm Türkiye vatandaşlarını pazar günü oy kullanmaya ve şüphesiz oylarını, Türkiye'nin şimdiki ve gelecekteki refahına yani Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı. "Biz Boşnaklar için Bosna ana, Türkiye ise ninedir." diyen Kurbardoviç, 24 Haziran seçimlerinin başarılı geçmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecekte de liderliğine devam etmesi temennisinde bulundu.