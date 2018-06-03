Makedonya'da, ana muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE), başkent Üsküp'te protesto düzenleyerek "erken seçim" talep etti.
Mevcut hükümetin göreve başlamasından bir yıl sonra düzenlenen protestoya, ülkenin farklı şehirlerinden gelen binlerce vatandaş katıldı.
Ulusal bayraklar taşıyan göstericiler, hükümetin Yunanistan ile "isim sorununun" çözümüne yönelik anayasa değişikliğine karşı olduklarını ifade etti.
VMRO-DPMNE Genel Başkanı Hristijan Mickoski, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, hükümeti eleştirerek, Makedonya'da son bir yılın, "hayal kırıklığı, aldatılmış beklentiler, ekonomik engeller ve yalan sözlerle" geçtiğini savundu.
Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte erken genel seçim talebinde bulunan Mickoski, seçimlerden 100 gün önce geçici hükümet kurulmasını istedi.
- "Anayasa değişikliğine destek vermeyeceğiz"
Makedonya'nın Yunanistan ile girdiği "isim sorununa" ilişkin müzakerelere değinen Mickoski, "VMRO-DPMNE ülkenin anayasal isminin değiştirileceği bir anayasa değişikliğine destek vermeyecek." dedi.
Ülkedeki Arnavut, Türk, Roman, Sırp, Boşnak ve diğer vatandaşların, daha iyi bir yaşama sahip olmadıklarını öne süren Mickoski, halkın bölünmeye değil, ilerleme ve refaha ihtiyacı olduğunu söyledi.
Protestoya görüntülü mesaj aracılığıyla katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Avrupa Halk Partisi (AHP) Başkanı Joseph Daul, VMRO-DPMNE'yi desteklediklerini ifade etti.
Göstericiler, konuşmaların ardından sorunsuz bir şekilde dağıldı.
VMRO-DPMNE, 2006-2016 yıllarında, Nikola Gruevski başbakanlığında ülkeyi yönetmiş, en son genel seçim 11 Aralık 2016'da düzenlenmişti.
Mevcut Başbakan Zaev, geçen ay Üsküp'te düzenlenen "Liderler Toplantısı"nın ardından, Makedonya ile Yunanistan arasında gerçekleşen müzakerelerde konuşulan isim seçeneğinin "Republika İlindenska Makedonija" (Makedonya İlinden Cumhuriyeti) olduğunu açıklamıştı.
Geçtiğimiz günlerde mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Zaev, bu ismin ne Yunanistan ne de ülkedeki muhalefet tarafından kabul edilmediğini söylemişti.
- İsim sorunu
Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı, anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle, bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.
Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.
Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.
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