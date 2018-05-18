Üsküp'te Filistin ve Kudüs'e destek protestosu

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Kudüs Filistin'indir" sloganıyla Kudüs ve Filistinlilere destek protestosu düzenlendi.
Cuma namazı sonrası Eski Üsküp Çarşısında bulunan Murat Paşa Camisi önünde toplanan Üsküplüler ellerindeki "Kudüs Filistin'indir" yazılı pankartlarla Kudüs ve Filistin lehine slogan attı.
Ülkede okuyan Türk, Arnavut ve Boşnak öğrenciler tarafından düzenlenen eylem, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Ardından Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça okunan bildiride, ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini, uluslararası hukuku ve ilgili tüm Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşıması şiddetle kınandı.
Filistin halkının meşru haklarını yok sayan bu adımın bölgesel barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceğine dikkat çekilen bildiride, "Tüm dünyada yükselen protesto ve gösteriler ABD’nin attığı bu gayri meşru adımın uluslararası toplum tarafından reddedildiğini göstermiştir. Avrupa Birliğinin de bu konudaki tavrı nettir, açık bir şekilde bu karar tüm dünya kamuoyunca kınanmaktadır." ifadelerine yer verdi.
İsrailli askerlerin, 62 Filistinliyi katlettiği ve binlerce Filistinliyi yaraladığı hatırlatılan bildiride, İsrail'in bu hareketinin şiddet ve terörü politika haline getirdiğini açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.
- "İsrail güçlerinin müdahalesi tam bir katliamdır"
Bildiride, "Filistin halkı meşru bir şekilde protesto gösterileri düzenlerken, İsrail güçlerinin müdahalesi tam bir katliamdır. Filistinli sivil halk roket atmıyor, bomba atmıyor. Burada bir devlet terörü var, burada yapılan müdahale değil, katliamdır. Kudüs’te yaşananlar, artık bir bölgesel sorun olmaktan çok daha öteye, bir insanlık sorunudur, bir katliamdır." ifadeleri kullanıldı.
Okunan bildirinin ardından Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
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