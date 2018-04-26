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Üsküp’te Geleneksel Türk Müziği konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

Üsküp’te Geleneksel Türk Müziği konseri

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te “Geleneksel Türk Müziği” konseri verildi.

Başkent'teki orduevinde İstanbul Teknik Üniversitesinin Geleneksel Türk Müziği Topluluğunca, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU), Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) desteğiyle düzenlenen konsere, Üsküplüler büyük ilgi gösterdi.

İBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, Türk halk ve sanat müziğinden seçkin eserleri dinleyeceklerini söyledi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Şemsettin Şeker de Üsküplüleri geleneksel Türk Müziği ile buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını kaydederek, konserin güzel bir müzik ziyafeti olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Makedonya’nın etnik çeşitliliğin çok fazla olduğu bir ülke olduğunu vurgulayan Şeker, “Türk müziğine yoğun bir ilgi var. Bundan önce tertip ettiğimiz konserlerde de bunu gördük.” dedi.

Prof. Dr. Cihangir Terzi'nin yönetimindeki topluluk, geleneksel Türk müziğinin farklı makamlarından eserleri icra ederek Üsküplülere keyifli dakikalar yaşattı.

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Anahtar Kelimeler:
Geleneksel Türk Müziği konser Makedonya MATTO Uluslararası Balkan Üniversitesi Üsküp Yunus Emre Enstitüsü

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