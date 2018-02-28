Makedonya'nın başkenti Üsküp'te binlerce kişi, Yunanistan ile "isim sorunu" konusunda yapılan müzakereleri protesto etti.

"Ülkenin ismi ile ulusun kimliğinin korunması" için birçok sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen protestoya katılanlar, "Bir ismimiz var", "İsmimizi vermeyiz", "Yunanistan ırkçılığı durdur" yazılı pankartlar ile meclis binasına doğru yürüdü.

Burada taleplerini ileten gruptakiler, 27 Nisan 2017'de mecliste meydana gelen olaylar nedeniyle gözaltına alınanların serbest bırakılmalarını istedi.

Protestoyu düzenleyen kuruluşlar arasında yer alan Dünya Makedon Kongresi, Makedonya ile Yunanistan arasındaki "isim sorunu" ile ilgili müzakerelerin sona erdirilmesi, Arnavutçanın da resmi dil olarak kullanılmasına imkan veren Dillerin Kullanımı Yasası ile Bulgaristan ile varılan İyi Komşuluk Anlaşması'nın geri çekilmesi ve 27 Nisan meclis olaylarından gözaltına alınarak mahkum edilenlerin serbest bırakılmasını talep etti.

İsim ile ilgili herhangi bir referandumu kabul etmedikleri belirten gruptakiler, hükümetten ismin değiştirilmesi niyetinden vazgeçmesini istedi.