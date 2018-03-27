Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, dünyadaki mülteci sorununa dikkat çekmeyi amaçlayan "Mülteciler Serüveni" isimli serginin açılışı yapıldı. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) organizasyonunda ve Anadolu Ajansı (AA) ile Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumunun katkılarıyla eski Üsküp çarşısındaki Çifte Hamam'da düzenlenen sergiye kent halkı yoğun ilgi gösterdi. Sergide, mültecilerin umut yolculuğunda karşılaştığı zorlukları ve dramı anlatan AA objektifinden çekilen fotoğraf ve görüntüler ile TRT'nin görüntüleri sergilendi. Üsküp YEE Müdürü Dr. Şemsettin Şeker, yaptığı konuşmada, dünyada büyük bir mülteci meselesinin var olduğunu anımsattı. Dünya devletleri ve milletlerinin büyük bir kısmının bu soruna kulaklarını tıkadığını ve gözlerini kapadığını vurgulayan Şeker, "Türkiye Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi bugün de bize yakışanı yapıyor, insanlık vazifemizi yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi. Şeker, Türkiye'nin, tüm kurum ile kuruluşlarıyla din, dil ve ırk ayrımı yapmadan bütün imkanlarını seferber edip, mağdur ve mazlumların yanında yer almaya devam ettiğini dile getirerek, "Bu bağlamda dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaç insanların umudu Türkiye'dir, Türkiye olmaya da devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sergiyi, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği, AA ve TRT ile ortaklaşa düzenlediklerini hatırlatan Şeker, şöyle devam etti: "Bu sergi vesilesiyle Makedonyalı dostlarımızın, Makedonya kamuoyunun dikkatini dünyanın bu kanayan yarasına çekmeyi hedefliyoruz. Mülteci meselesi esas itibariyle bütün insanlığın çözmesi gereken ortak bir sorundur. Umarım 8 gün boyunca devam edecek olan bu sergi vesilesiyle dikkatleri insanlığın bu ortak dramına çekmeyi başarabiliriz." - "Zulme uğrayanların sesi olmak isteyen bizler için de bir sorumluluktu" AA Arnavutça-Makedonca Haberler Editörü Adnan İdriz, AA objektifinden çekilen fotoğraf ve görüntülerin özellikle Suriye olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde gerçekleşen savaşlarda yaşanan acılara ve mülteci krizine şahitlik ettiğini dile getirerek, şunları belirtti: "Bu konuda mültecilerin, tabiri caizse 'sessizlerin sesini' Anadolu Ajansı dünyaya duyurmuştur. Bir daha silah sesini duymama ve barut kokusunu hissetmeme arzusuyla 'umut yolculuğuna' çıkan mültecilerin çektiği çileler, zulme uğrayanların sesi olmak isteyen bizler için de bir sorumluluktu."