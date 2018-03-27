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Üsküp'te "Mültecilerin Serüveni" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 23:41 | Son Güncelleme

Başkent Üsküp'te, Üsküp YEE organizasyonunda, AA ile TRT'nin foto ve görüntülerden oluşan sergi açıldı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, dünyadaki mülteci sorununa dikkat çekmeyi amaçlayan "Mülteciler Serüveni" isimli serginin açılışı yapıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) organizasyonunda ve Anadolu Ajansı (AA) ile Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumunun katkılarıyla eski Üsküp çarşısındaki Çifte Hamam'da düzenlenen sergiye kent halkı yoğun ilgi gösterdi.

Sergide, mültecilerin umut yolculuğunda karşılaştığı zorlukları ve dramı anlatan AA objektifinden çekilen fotoğraf ve görüntüler ile TRT'nin görüntüleri sergilendi.

Üsküp YEE Müdürü Dr. Şemsettin Şeker, yaptığı konuşmada, dünyada büyük bir mülteci meselesinin var olduğunu anımsattı.

Dünya devletleri ve milletlerinin büyük bir kısmının bu soruna kulaklarını tıkadığını ve gözlerini kapadığını vurgulayan Şeker, "Türkiye Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi bugün de bize yakışanı yapıyor, insanlık vazifemizi yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Şeker, Türkiye'nin, tüm kurum ile kuruluşlarıyla din, dil ve ırk ayrımı yapmadan bütün imkanlarını seferber edip, mağdur ve mazlumların yanında yer almaya devam ettiğini dile getirerek, "Bu bağlamda dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaç insanların umudu Türkiye'dir, Türkiye olmaya da devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sergiyi, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği, AA ve TRT ile ortaklaşa düzenlediklerini hatırlatan Şeker, şöyle devam etti:

"Bu sergi vesilesiyle Makedonyalı dostlarımızın, Makedonya kamuoyunun dikkatini dünyanın bu kanayan yarasına çekmeyi hedefliyoruz. Mülteci meselesi esas itibariyle bütün insanlığın çözmesi gereken ortak bir sorundur. Umarım 8 gün boyunca devam edecek olan bu sergi vesilesiyle dikkatleri insanlığın bu ortak dramına çekmeyi başarabiliriz."

- "Zulme uğrayanların sesi olmak isteyen bizler için de bir sorumluluktu"

AA Arnavutça-Makedonca Haberler Editörü Adnan İdriz, AA objektifinden çekilen fotoğraf ve görüntülerin özellikle Suriye olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde gerçekleşen savaşlarda yaşanan acılara ve mülteci krizine şahitlik ettiğini dile getirerek, şunları belirtti:

"Bu konuda mültecilerin, tabiri caizse 'sessizlerin sesini' Anadolu Ajansı dünyaya duyurmuştur. Bir daha silah sesini duymama ve barut kokusunu hissetmeme arzusuyla 'umut yolculuğuna' çıkan mültecilerin çektiği çileler, zulme uğrayanların sesi olmak isteyen bizler için de bir sorumluluktu."

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK), geçen yıl başkent Üsküp'te sığınmacıların durumunu ele alan haberlerle ilgili düzenlediği yarışmada, AA Arnavutça-Makedonca Haberler Editörlüğü bünyesinde çalışan başmuhabir vekili Admir Fazlagic'in ödül aldığını hatırlatan İdriz, bunun, AA'nın doğru ve güvenilir haberler yaptığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

TRT Üsküp Temsilcisi Bünyamin Şahin de medyanın kamuoyunun vicdanını temsil ettiğini ifade ederek, "Üç buçuk milyon kişiyi ağırlamanın ne olduğunu göreceksiniz, zaten videolarda seyredeceğiniz gibi bunlar yolda çamurda değil hastanelerine, giyeceklerine, okullarına kadar, kreşlerine kadar Türkiye tarafından en mükemmel şekilde karşılanmıştır." diye konuştu.

Sergiye katılan BMMYK Üsküp Ofisi Sözcüsü Lyubinka Braşnarska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mültecilerin çoğu kez sadece sayı olarak görüldüğünü söyleyerek, "Anadolu Ajansı Üsküp ofisiyle imkan bulup yaptığımız tüm iş birliklerinde, gerçek sorunlar ve mültecilerin acılarını ele almayı hedefleyen konulara değinilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu konular, dünya çapındaki mültecilerin durumunu iyileştirecek konulardır." diye konuştu.

BMMYK ve Kızılhaç gibi mülteci krizi çerçevesinde çalışmalar yürüten kurum ile kuruluş temsilcilerinin de katıldığı 41 fotoğraf ve 5 görüntüden oluşan sergi 8 gün boyunca gezilebilecek.

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aa Makedonya TRT Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Üsküp Yunus Emre Enstitüsü

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