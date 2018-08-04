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Üsküp'te toplu sünnet şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 23:06 | Son Güncelleme

Üsküp'teki toplu sünnet şöleninde 300 çocuk sünnet edildi

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde 300 çocuk sünnet edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküp Çayır Belediyesi ve El Hilal Yardımlaşma Derneğinin iş birliğiyle başkentte bulunan Kale meydanında, aralarında yetimlerin de bulunduğu 300 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada yaptığı açıklamada, Balkanlarla Türkiye'nin ve özellikle Bursa'nın ayrı düşünülmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, burada yapılan organizasyon ve yatırımları artırarak devam ettireceklerini belirtti.

Aktaş, "Ben özellikle bu ve benzeri organizasyonların gerçekleşmesinde hem iftar organizasyonu hem sünnet şöleni hem aşureler, hem de diğer tüm etkinliklerde büyük emek ve gayretleri olan El Hilal Derneği'ne, dernek başkanı Behuciddin Bey ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum." dedi

Büyükşehir Belediyesi olarak Balkanlara her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Aktaş, katkı sunan MÜSİAD, Çayır Belediyesi ve iş adamlarına da teşekkür etti.

El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi de bu yıl 13. kez sünnet merasimini düzenlediklerini ifade ederek, "Bursa Büyükşehir Belediyesiyle El Hilal Yardım Kuruluşu çocuklara eğitim faaliyeti hizmeti vermektedir, yetim çocukları 2 hafta Bursa'da barındırıyoruz, ondan sonra Aşure Günü tertip ediyoruz, ramazan ayında yaklaşık bin kişiye iftar veriyoruz. Dolayısıyla sünnet merasimi de o çalışma, o faaliyetler zincirinin önemli bir halkası bundan sonra da bu çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan ise sünnetin dini manadaki önemine değinerek, "Ezan bir yerin nasıl Müslüman olduğunu gösteriyorsa, sünnet olmak da bir erkeğin Müslüman olduğunu gösteren önemli alamet ve işaretlerden birisidir." diye konuştu.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Çayır Belediyesi El Hilal Makedonya Sünnet Üsküp

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