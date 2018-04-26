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Üsküp'te "Uluslararası Öğrenci Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 21:10 | Son Güncelleme

Üsküp'te "Uluslararası Öğrenci Buluşması"

Makedonya'nın başkenti Üsküp’te "Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Eski Üsküp çarşısındaki Çifte Hamam'da Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile Köprü ve Vizioni-M dernekleri iş birliğinde bu yıl dördüncüsü yapılan programa, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) katkılarıyla “Onlarca renk, yüzlerce kültür, dünya 5’ten büyüktür” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Makedonya'da eğitim gören farklı ülkelerden öğrenciler ülke ve kültürlerini tanıttı.

UDEF Kadın Kolları Başkanı Şeyma Üstün, yaptığı konuşmada, geçen aydan itibaren farklı ülkelerde öğrenci buluşmaları düzenlediklerini söyledi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 12 Mayıs’ta final programı yapacaklarını dile getiren Üstün, "Bütün gençler bizim, milletlerin geleceği. Gençler geleceği inşa edecekler, biz buna inanıyoruz. Bu iyilik hareketinin temsilcileri olarak hepimizin el ele, kol kola vererek bu gençlik çalışmalarına destek vermemiz bir mecburiyet, bir sorumluluktur." diye konuştu.

Program kapsamında Türk, Arnavut ve Boşnak halk oyunları gösterisi yapıldı. Öğrenciler kültürlerlerini tanıtmak amacıyla katılımcılara çiğ köfte, Arnavut Fliya ve Boşnak böreği ikram etti.

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