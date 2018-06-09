Üsküp'teki tarihi camide Kur'an-ı Kerim tilaveti

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti programı düzenlendi.

Makedonya İslam Dini Birliği (Diyanet İşleri) tarafından organize edilen programa Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan ile din görevlileri ve hafızlar katıldı. Üsküp halkı da programa ilgi gösterdi.

Yatsı ve teravih namazları için camiyi dolduran Müslümanlar, namaz sonrası Makedonya, Türkiye ve Kosova'dan gelen hafızlardan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleme fırsatı buldu.

Üsküp Müftüsü İsmaili, etkinlikte yaptığı konuşmada, hafızların güzel sesleriyle Kur'an'ı en iyi bir şekilde dinlettiklerini söyledi.

İsmaili, "Mümin, Kur'an dinlediğinde huzur bulur. Mümin sadece dinlemekle kalmaz, aynı zamanda Kuran'ı yaşar." dedi.

Din Hizmetleri Müşaviri Alkan da Türkiye'de "Hadislerle İslam" adlı 7 ciltlik eserin yayımlandığını bildirdi.

Bu eserin, aralarında Arnavutça da olmak üzere birçok dile tercüme edildiğini aktaran Alkan, "İslam Birliğiyle ortaklaşa yaptığımız bir çalışma sonucunda Makedonya'daki tüm camilere demirbaş yapılmalı. Hem cami görevlileri hem cemaati istifade etsin diye camilere birer takım 7 ciltlik bu eserden takdim etmek üzere bir sözleşme imzaladık." diye konuştu.

Alkan, Müftü İsmaili ve Mustafa Paşa Camisi'ne, "Hadislerle İslam" adlı 7 ciltlik eseri hediye etti.

