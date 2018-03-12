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Üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 10:21 | Son Güncelleme

Başbakanlık kaldırılacağı için bürokrasi yeni yapısına kavuşturulacak. RTÜK, TMSF, BDDK ve SPK gibi üst kurullara yapılacak atamalar da, Cumhurbaşkanının yetkisinde olacak.

Üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlanıyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum kapsamında, bürokrasiden yerel yönetimlere, seçim mevzuatından Meclis içtüzüğüne kadar, birçok alanda yapılan uyum düzenlemelerine ilişkin çalışmada sona geliniyor.

Bu kapsamda Nisan sonuna kadar komisyonların çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Uyum düzenlemelerinin en kritik başlığını oluşturan yürütmenin ve bürokrasinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak, Başbakanlık kurumunun kalkacak olması nedeniyle, Cumhurbaşkanlığına bağlanacak kurumlar ve kurullar konusunda hassas bir çalışma yürütülüyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BAĞLANACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Anayasa değişikliği ile üst düzey yöneticileri atama yetkisi Cumhurbaşkanlığına veriliyor. Ancak, Anayasada üst düzey yöneticinin tanımı yapılmıyor. AK Parti kaynakları, uyum düzenlemeleri kapsamında öncelikli olarak 'üst düzey yönetici' tanımı yapılacak. Daire Başkanlığı statüsünün üzerindeki kadroların üst düzey yönetici olarak tanımlanacağı belirtiliyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanının 'Üst düzey yönetici' atama yetkisinin, RTÜK, TMSF, BDDK ve SPK gibi üst kurullara yapılacak atamaları da kapsayıp kapsamayacağı tartışılıyor. Üst kurulların büyük bölümü şu anda Başbakan ve Başbakan Yardımcılarına bağlı bulunuyor. Yeni sistemde bu kurulların bir bölümünün direkt Cumhurbaşkanlığına, bir bölümünün ise Cumhurbaşkanlığı yardımcılarına bağlanacağı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlık meclis RTÜK TMSF BDDK SPK

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
yaşa baş komudannn
BAŞKASI BOŞUNA MAAŞ ALIYOR DEMEKKİ HER ŞEYİ BİR KİŞİ YAPTIĞINA GÖRE.
Acaba simdi kime her istediğini verecek FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ile ittifaktan ıhaneti belgeli REZA ile ortaklıktan hırsızlığı belgeli olan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan Bopculara karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur.. Ne Mutlu Türküm Diyene !..
81 milyonun atamasını yap kurtulalım
tek adam yönetimidir bu diye uyardık dimi, oturun mangal yapın kutlayın bahar geldi hepberaber.
Acaba simdi kime her istediğini verecek FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ile ittifaktan ıhaneti belgeli REZA ile ortaklıktan hırsızlığı belgeli olan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan Bopculara karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur.. Ne Mutlu Türküm Diyene !..
Tek adama adım adım devam....onbin ali çok yatıyor sesi çıkmıyor, tez çağrıla.
Çaycıların atamasına kadar insin. Yoksa kendini güvende hissetmeyecek mübarek insan! Ah bu korku nelere kadir birde çıkıp Allah bize de şehitlik nasip etsin demez mi. İyide fırsat vermiyorsun ki kardeşim yüzlerce koruma teknolojik kalkan üstüne atamalar falan e sen nasıl şehit olacaksın samimi reisim benim, yerli ve milli reisim benim.
rezalat.. ülkede liyakat diye bir şey kalmayacak, kim reyyizin gözüne hoş görünürse o atanacak.. sınav yapmadan sadece mülakatla hakim savcı alınınca ne olduğunu gördük; sevgilisine kızıp kız yurdu basan savcılar icad oldu memlekette!!! tam anlamıyla 3. dünya ülkesi olduk..
Acaba simdi kime her istediğini verecek FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ile ittifaktan ıhaneti belgeli REZA ile ortaklıktan hırsızlığı belgeli olan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan Bopculara karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur.. Ne Mutlu Türküm Diyene !..
bütün ülkenin kaderi bu kişide olacak yandaş değilsen bittin yaşama şansın sıfır torpil torpil
zaten herşey bağlı değilmi??
erdogandan sonra o koltuga (hani olurmu olur) devlet bahceli geldi diyelim... o yetkilerle nereye kadar ;)
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