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Üst düzey iki FETÖ'cünün yurt dışında yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütünün "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - Ukrayna'da yakalanan Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yaptığı belirlenen Salih Zeki Yiğit, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün tarifeli uçakla Mersin'e gönderilecek

İSTANBUL (AA) - MİT Başkanlığı'nca, Azerbaycan'da yakalanarak İstanbul'a getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ ile mücadele operasyonlarına devam eden MİT tarafından Azerbaycan'da yakalanarak İstanbul'a getirilen örgütün "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özdemir, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Ukrayna'da yakalanan Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yaptığı belirlenen Salih Zeki Yiğit ise Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün tarifeli uçakla Mersin'e gönderilecek.

MİT Başkanlığı'nca, haklarında arama kararı bulunan FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit ise Ukrayna'da yakalanarak dün özel uçakla İstanbul'a getirilmişti. Atatürk Havalimanı'na inen uçakla getirilen FETÖ mensupları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kaydı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ İsa Özdemir Mersin mit Salih Zeki Yiğit

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