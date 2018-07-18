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Üst düzey iki FETÖ'cünün yurt dışında yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:12 | Son Güncelleme

MİT'in yurt dışında yakaladığı iki üst düzey FETÖ mensubu arasında yer alan Salih Zeki Yiğit Mersin'de tutuklandı

MERSİN (AA) - MİT Başkanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda Ukrayna'da yakalanarak Mersin'e getirilen Salih Zeki Yiğit tutuklandı.

FETÖ'nün kentteki iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş 2 ayrı yakalama kararı bulunan Yiğit'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yiğit, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinin Mersin şube başkanlığını yapan, kapatılan Mersin Akdeniz Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ASİAD) de üyesi olan Yiğit'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Örgütün iş adamı yapılanmasına yönelik benzer içerikteki dosyalar kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında 2 ayrı yakalama kararı çıkarılan Yiğit'in, Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü, iş dünyasına yönelik kentteki örgütsel toplantıları organize ettiği iddia edilmişti.

Salih Zeki Yiğit'in, bu toplantılara katılanlardan "himmet" adı altında topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer ettiği de belirlenmişti.

MİT Başkanlığınca düzenlenen operasyon sonucu, terör örgütünün "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan Salih Zeki Yiğit, yurt dışında yakalanarak yurda getirilmiş, Yiğit sonrasında da Mersin Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Salih Zeki Yiğit

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