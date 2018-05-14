HABER

Üst geçidin altına yaya geçidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

TRABZON'un Of ilçesinde, altında yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambalarının yer aldığı alana inşa edilen üst geçit görenleri şaşırtıyor.

Üst geçidin altına yaya geçidi

Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Of ilçesinde, altında yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambalarının yer aldığı alana inşa edilen üst geçit görenleri şaşırtıyor. Okulların da yer aldığı bölgede yayaların çoğu, üst geçit yerine daha kolay olan yaya geçidini kullanmayı tercih ediyor.
İlçeye bağlı İrfanlı Mahallesi üzerindeki yolun altında, yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambalarının yer aldığı alana 50 metre uzunluğunda üst geçit inşa edildi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu ve okulların da yer aldığı bölgede kurulan üst geçidin altında, yaya geçit çizgisinin ve trafik ışıklarının bulunması görenlerin dikkatini çekiyor. Yayaların çoğu da üst geçit yerine daha kolay olan yaya geçidini kullanmayı tercih ediyor. Okuldan çıkan bazı öğrencilerin ise yolun karşısına geçmek için bu geçitlerden hiçbirini kullanmadığı gözleniyor. 'Fıkra gibi üst geçit' yorumunda bulunan yöre halkı, geçitlerin olduğu bölgede birçok kaza meydana geldiği için kapsamlı önlem alındığı değerlendirmesinde bulundu.
‘HEPSİ BİR ARADA NADİR ÜST GEÇİT’
İlçe sakinlerinden Sezgin Akyüz Sarı, "Hem okul hem hastane olması özellikle öğrenci ve vatandaşların yolun karşısına kontrollü geçmesi açısından çok güzel oldu. Burada çok kaza oluyordu ve ışık olduğu halde geçişlerde sorun yaşanıyordu. Hem ışık var hem de yaya geçidi var. Burası belki de hepsinin bir arada olduğu nadir yerdir; ama böyle üst geçit gerekiyordu" diye konuştu.
Üst geçidin yanında bulunan Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Sultan Burak ise üst geçit kullanmanın hayat kurtaracağını belirterek, "Üst geçidi kullanırsak hayatımız kurtulur, kullanmazsak canımızdan oluruz" dedi.
Yöre esnafından Furkan Bayraktar da üst geçidin yapılmasıyla kazaların önüne geçildiğini kaydederek, "Üst geçit yokken ışıklar ve yaya geçidi vardı; ama kırmızı ışıkta geçenler oluyordu. Şimdi üst geçit yapıldıktan sonra kaza da olmuyor. Işık ve yaya geçidi ile kazaların önüne geçilemedi. Üst geçit yapıldıktan sonra kazalar ise engellendi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Üst geçidin altına yaya geçidiÜst geçidin altına yaya geçidiÜst geçidin altına yaya geçidiÜst geçidin altına yaya geçidi

Otomobil firmaları kampanya yarışındaOtomobil firmaları kampanya yarışında
Ünlü mağazada denediği pantolondan yarasa çıkmıştı! Profesöre bir şok daha! Ünlü mağazada denediği pantolondan yarasa çıkmıştı! Profesöre bir şok daha!
Seçim kurullarının görev ve yetkileri belirlendiSeçim kurullarının görev ve yetkileri belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 59’u erozyon tehdidi altında

Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 59’u erozyon tehdidi altında

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'alışın' uyarısı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'alışın' uyarısı

Adil Öksüz'le ilgili flaş iddia: MİT paketleyip Türkiye'ye getirecek

Adil Öksüz'le ilgili flaş iddia: MİT paketleyip Türkiye'ye getirecek

'Merhum çok seviyordu' diye mezarına karalahana ektiler!

'Merhum çok seviyordu' diye mezarına karalahana ektiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.