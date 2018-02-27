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Usta kameramanlar unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 00:10 | Son Güncelleme

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, haber kameramanlarını "Ustalara Saygı Gecesi"nde buluşturdu - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Onursal Başkanı Bilgin: - "Kameramanlar tarafından tankın önüne yatan vatandaşlar, meydanlarda biriken binler gösterilmeseydi, eğer korku hakim olmuş olsaydı, bu kalkışmanın bastırılması zor olacaktı"

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, haber kameramanlarını "Ustalara Saygı Gecesi"nde buluşturdu.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede, gelecek nesillere gerçeklerin ulaşmasında kameramanların önemli katkılarının olduğunu söyledi.

Polatel, "Televizyon haberciliğinin olgunlaşması için geçen zamanı kayıt altına alan ustalarımıza teşekkür ediyorum. Ustalarımız son altmış yılın canlı şahididir. Önce siyah beyaz ekran ile gördüler, sonra renkli ekran ile çalıştılar, son olarak da dijital ekrandan izlediler ve izlettiler. Kamuoyunun gözü ve kulağı oldular." dedi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Onursal Başkanı Nazmi Bilgin ise haber kameramanlarının, bazen sevinci, bazen hüznü, bazen savaşı gösterirken gözlerini sadece kendileri için değil milyonlarca kişi için kullanarak tarihe görüntülü olarak imza attıklarını vurguladı.

15 Temmuz darbe girişiminde medyanın gerekliliğinin tekrar hissedildiğine işaret eden Bilgin, "Kameramanlar tarafından tankın önüne yatan vatandaşlar, meydanlarda biriken binler gösterilmeseydi, eğer korku hakim olmuş olsaydı, bu kalkışmanın bastırılması zor olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Haber kameramanlığında başarılı olan usta kameramanlara plaket verilen ve birlikte fotoğraf çektirilen geceye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan da katıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Aytekin Polatel Gençlik Parkı Kültür Merkezi Türkiye Haber Kameramanları Derneği

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