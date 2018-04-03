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Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu'nun cenazesinde "vefasızlık" tepkisi -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:08 | Son Güncelleme

USTA Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.  Geçirdiği kalp krizi sonucu 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İstanbul (DHA) - USTA Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Sarıoğlu'nun ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Usta oyuncunun eşi Elif Sarıoğlu ile kızı Aslı Sarıoğlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

"SANAT CAMİASI ÇOK BÜYÜK VEFASIZLIK YAPTI"

Elif Sarıoğlu, "8 yıldır çok rahatsızdı, hiç yürüyemiyordu. Dünyanın en güzel insanlarından biriydi" dedi.Cenazeye katılanlar arasındaki oyuncu Mecit Kervancı, "Hep şikayet ederdi. Ne arayan oldu ne soran oldu. Sanat camiası çok büyük vefasızlık yaptı. Medyatik olmadığı için maalesef unutuldu. Türkiye'ye gelen en büyük sanatçılardan biri. Maalesef değeri görülmedi" dedi.

"ÇOK NANKÖR BİR CAMİA MAALESEF"

Tiyatro sanatçısı Selahattin Taşdöğen ise, "İsterdim ki Dursun Abi'nin değeri yaşadığı zaman bilinseydi. Dursun Abi uzun zamandır evde eşiyle beraber yardıma muhtaç bir şekilde. Yürüyemiyordu çünkü, hastaydı, kimse kapısını çalmadı" diye konuştu.

Cenazeye katılan oyuncu Yıldız Kaplan ise "Dursun Abi çok değerli bir oyuncuydu. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun. Çok nankör bir camia maalesef. Gönül isterdi burada birkaç kişiyi görmek. Bir keresinde de söylemişti zaten ' Unuttular beni Yıldız. Artık aramıyorlar, sormuyorlar' demişti" diye konuştu

Dursun Ali Sarıoğlu'nun cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Ihlamur Kuyu Mezarlığı'na götürüldü

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