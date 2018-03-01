HABER

Usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 01:54 | Son Güncelleme

İstanbul, (DHA ) USTA oyuncu Ercan Yazgan'ın geçen hafta felç geçirdiği ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

İstanbul, (DHA ) USTA oyuncu Ercan Yazgan'ın geçen hafta felç geçirdiği ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Yazgan, geçtğimiz Cumartesi günü geçirdiği felç sonucu Sultanbeyli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yazgan'ın sağlık duurumunun aldığı fizik tedavi ile iyiye gittiği öğrenildi.

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

(FOTOĞRAFLI)

Usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi

Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi

Kira gelir beyanı başlıyor

Kira gelir beyanı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan-Abdulaziz ortak basın toplantısı

Erdoğan-Abdulaziz ortak basın toplantısı

istanbul kar yağışı başladı

istanbul kar yağışı başladı

İstanbul’da Kar Anadolu Yakası’nda da etkili oldu

İstanbul’da Kar Anadolu Yakası’nda da etkili oldu

İstanbul’da Kar yağışı başladı

İstanbul’da Kar yağışı başladı

Erdoğan-Abdulaziz ortak basın toplantısı

Erdoğan-Abdulaziz ortak basın toplantısı

Buzlanma kaza getirdi: 1 yaralı

Buzlanma kaza getirdi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.