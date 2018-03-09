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 USTA OYUNCU ERCAN YAZGAN HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 08:18 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA  Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti. Sultanbeyli'de özel bir hastanede felç tedavisi gören Yazgan 3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen Yazgan'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

"BU AKŞAM KAYBETTİK"
Ercan Yazgan'nın yakını olduğu öğrenilen Volkan Acar, "Söyleyecek bir şey yok. Türkiye'ye mâl olmuş bir kişilik. Bir haftalık hastalık sürecinden sonra bu akşam kaybettik. Hastane ve herkes elinden geleni yaptı takdiri ilahi, başımız sağolsun. Cenazesi ile ilgili oğlu Can ağabeyimiz İngiltere'de yaşıyor, şu anda uçakta geliyor. Kendisi yarın üstüne bir açıklama ekleyebilir. Büyük bir ihtimal cenazemiz Cumartesi günü ama detayları yarın paylaşırız" dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA
Yazgan'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Sanat dünyasının sevilen ismi Necip Ercan Yazgan, İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahelelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" denildi.

ERCAN YAZGAN KİMDİR
Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop’ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı.
1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

Görüntü Dökümü:
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- Hastaneden detay
- Yakını ile röp (Volkan Acar)
- Genel ve detaylar

09.03.2018 - 02.41 Haber Kodu : 180309007

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